Стоят каждой копейки: 12 мест для незабываемого отпуска

Путешествия становятся все дороже, особенно если речь идет о популярных туристических направлениях. Однако в мире до сих пор достаточно стран, где при умеренном бюджете можно получить яркие впечатления, увидеть невероятные пейзажи и попробовать блюда местной кухни.

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Некоторые из них привлекают морским побережьем, другие – старинными городами, горами или экзотической природой. При этом расходы на проживание, транспорт и питание там часто остаются значительно ниже, чем в самых популярных странах Западной Европы. Эксперты Travel off Path обнародовали 12 направлений, которые могут стать отличным выбором для следующего отпуска.

Португалия

В последние годы Португалия стала значительно популярнее среди туристов, однако по соотношению цены и впечатлений она по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений Западной Европы.

Здесь можно увидеть живописные скалы Алгарве, прогуляться по ярким улицам Лиссабона и посетить Порту. Сэкономить поможет железная дорога: если покупать билеты заранее, поездки между крупными городами могут обойтись совсем недорого. А вместо ресторанов на главных туристических площадях стоит поискать небольшие местные заведения – tasca, где подают простую традиционную еду.

Япония

Японию часто считают очень дорогой страной, но расходы во время самого путешествия могут оказаться вполне умеренными, особенно если не выбирать роскошные отели и рестораны.

Токио поражает современными технологиями, в то время как старинные храмы, традиционные кварталы и небольшие заведения напоминают о многовековой истории страны. Сэкономить на питании можно в небольших заведениях, где подают якитори, рамен и другие популярные японские блюда.

Мексика

Мексика – это гораздо больше, чем крупные курортные комплексы и пляжи Канкуна. Страна обладает богатой культурой, древней историей, разнообразной природой и одной из самых интересных кухонь в мире.

Любителям моря стоит обратить внимание на Косумель, известный дайвингом у Мезоамериканского барьерного рифа. А чтобы лучше познакомиться с местной кухней и не переплачивать, можно выбирать популярные среди местных жителей кафе и точки со стритфудом.

Колумбия

Колумбия привлекает крупными городами, Андами, кофейными плантациями и богатой культурой. Одним из самых интересных направлений остается Медельин, а любителям активного отдыха стоит обратить внимание на окрестности Боготы.

Примерно в часе езды от столицы находится Суэска – один из главных центров скалолазания в стране. В Медельине недорогим способом увидеть город с высоты станет канатная дорога MetroCable, которая является частью системы общественного транспорта.

Марокко

Марокко предлагает совершенно иную атмосферу всего в нескольких часах пути от Европы. Старинные медины, яркие базары, Атласские горы и пустынные пейзажи делают страну одним из самых колоритных направлений Северной Африки.

Вместо обычного отеля можно остановиться в традиционном риаде – доме с внутренним двориком, который превратили в небольшой отель или гостевой дом. А для прогулок по старым кварталам лучше заранее скачать офлайн-карту, ведь в узких улочках легко заблудиться.

Вьетнам

Вьетнам часто называют одним из лучших направлений по соотношению цены и качества. Здесь есть дельта Меконга, известняковые скалы, рисовые террасы, горы Сапы и крупные города с чрезвычайно насыщенным ритмом жизни.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. Небольшие уличные кафе нередко предлагают восхитительные фо, бань ми и другие традиционные блюда по очень умеренным ценам.

Албания

Албания может стать альтернативой более дорогим курортам Греции или Хорватии. Здесь туристов ждут бирюзовое Ионическое море, горные дороги и небольшие приморские городки.

Одним из самых живописных маршрутов считается дорога через перевал Ллогара вдоль Албанской Ривьеры. А на севере страны можно отправиться в Албанские Альпы и пройти популярный горный маршрут между Тетом и Валбоной.

Гватемала

Гватемала сочетает в себе джунгли, древние города майя, озёра и вулканы. При этом путешествие по стране может обойтись значительно дешевле, чем отдых во многих других популярных направлениях Центральной Америки.

Одним из самых известных приключений является восхождение на вулкан Акатенанго, откуда при благоприятных условиях можно наблюдать за активным вулканом Фуэго. Такой маршрут требует хорошей физической подготовки и соответствующего снаряжения, поэтому лучше всего отправляться с опытными гидами.

Аргентина

Аргентина чрезвычайно разнообразна: от европейской архитектуры Буэнос-Айреса до ледников и гор Патагонии. Страна также славится мясными блюдами, вином и яркой культурой.

В Буэнос-Айресе стоит посетить традиционную parrilla – ресторан, специализирующийся на мясе на гриле. А при планировании бюджета лучше заранее ознакомиться с актуальными правилами обмена валют и способами оплаты, поскольку экономическая ситуация в стране может быстро меняться.

Польша

Польшу часто обходят стороной туристы, которые в первую очередь планируют поездки в Париж, Рим или Барселону. Между тем Краков, Гданьск, Вроцлав и другие польские города предлагают красивые исторические центры, музеи, замки и развитую туристическую инфраструктуру.

Чтобы недорого покушать, стоит обратить внимание на "bar mleczny" – традиционные заведения самообслуживания. Там можно попробовать вареники, супы и другие блюда польской кухни по относительно невысокой цене.

Шри-Ланка

На небольшом острове Шри-Ланка можно увидеть чайные плантации, тропические пляжи, горы и дикую природу. За один день здесь вполне реально перейти из прохладного высокогорья на жаркое побережье Индийского океана.

Одним из самых известных местных путешествий является поездка на поезде из Канди в Эллу. Маршрут пролегает среди зеленых холмов и чайных плантаций и считается одной из главных туристических достопримечательностей страны.

Лаос

Лаос подойдет тем, кто ищет более спокойное путешествие без суеты крупных туристических центров. Значительная часть страны покрыта лесами, а древние храмы и небольшие города создают особую атмосферу.

Один из интересных вариантов – путешествие на лодке по Меконгу до Луангпхабанга. Недалеко от города находятся знаменитые водопады Куангси с каскадами и бирюзовой водой, которые стали одной из самых известных природных достопримечательностей Лаоса.

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