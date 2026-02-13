Речь идет вовсе не о Лондоне: 5 мест в Британии, которые обязательно следует посетить

Многие путешественники, приезжая в Великобританию, ограничиваются только Лондоном, считая его главным символом страны. Однако настоящая британская душа скрывается далеко за пределами столицы – в старинных городках, величественных замках, драматических горах и прибрежных ландшафтах.

Эти места сохраняют аутентичную атмосферу старой Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, где время будто остановилось среди средневековых улочек и природных чудес. Если вы хотите почувствовать настоящий дух Объединенного Королевства, стоит отправиться за его пределы. В Travel Off Path назвали пять уникальных локаций, которые обязательно стоит добавить в свой список "обязательно посетить".

Йорк

Йорк - один из древнейших городов Британии с богатой историей, восходящей к римским временам, викингов и средневековья. Центральное место занимает грандиозный Йоркский собор (York Minster) – настоящий шедевр готической архитектуры с впечатляющими башнями, разноцветными витражами и панорамными видами с Центральной башни.

Рядом расположена улица The Shambles – одна из самых красивых средневековых улочек Европы с кривыми домами и уютными магазинчиками. Лучший способ почувствовать город – прогуляться по полному кругу городских стен, откуда открываются прекрасные виды на исторический центр.

Не пропустите:

старинный паб Ye Olde Starre Inne (с 1644 года)

интерактивный музей JORVIK Viking Centre, посвященный викингскому прошлому.

Эрундел

Это живописный городок со сказочным средневековым замком, возвышающимся над рекой Арун. Замок Арундель, основанный еще в 1067 году после норманнского завоевания, поражает мощными стенами, башнями и внутренними дворами. Поднимитесь на Норманнскую башню для панорамных видов на город и окрестности. В замковом парке привлекают внимание часовня Фицалан XIV века и романтический сад Collector Earl's Garden с ренессансными павильонами.

Идеально для однодневной поездки из Лондона: прогулки по узким улочкам, посещение собора и фермерского рынка (третья суббота месяца).

Сноудония (Эрири)

Сноудония – национальный парк в северо-западном Уэльсе с ледниковыми вершинами, сотнями озер и живописными тропами. Главная звезда – гора Сноудон (Yr Wyddfa), самая высокая точка Уэльса (1085 м), куда ведет уникальная зубчатая железная дорога Snowdon Mountain Railway из Ланбериса. Летние поездки открывают невероятные виды вплоть до Ирландского моря.

Не пропустите:

озеро Llyn Idwal с кристально чистой водой

тропы для пеших прогулок, идеальные для любителей природы и семейного отдыха.

Остров Скай

Остров Скай – настоящая жемчужина Шотландии со сказочными пейзажами, гэльской культурой и ощущением удаленности. Портри – волшебная столица с цветными домиками вокруг гавани, где можно попробовать традиционные блюда.

Иконические локации:

скала Old Man of Storr,

хрустальные Fairy Pools

водопад Милт-Фоллс, падающий прямо в океан.

замок Данвеган – лучше всего сохранившаяся средневековая крепость острова.

Уэллс

Уэллс – крошечный, но настоящий английский город с грандиозным Уэллским кафедральным собором – шедевром британской готики со скульптурным западным фасадом и спокойным клуатром. Рядом – старейшая жилая улица Европы Vicars' Close с каменными домиками и панорамой собора.

Не пропустите:

епископский дворец со рвом, садами и павлинами.

Путешественникам также посоветовали увидеть береговую дорогу Козуэй в Северной Ирландии.

Береговая дорога Козуэй (Causeway Coast) – это живописный 75-мильный маршрут от Белфаста до Дерри с драматическими скалами и пляжами. Главная достопримечательность – Гигантская дамба (Giant's Causeway) из 40 000 шестигранных базальтовых колонн, созданных природой (и по легенде – великаном).

Обязательно:

веревочный мост Carrick-a-Rede над океаном

руины замка Данлюс на скале

дегустация виски в Bushmills Distillery.

Эти места помогут увидеть разнообразную и настоящую Британию – от средневековых улочек до дикой природы.

