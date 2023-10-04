Разрушаем стереотипы: какие факты о немцах раздражают жителей Германии

Каждая страна собирает вокруг себя десятки стереотипов. И Германия точно не отстает в этом деле. О ее жителях что только не говорят: называют их грубиянами, обвиняют в чрезмерном употреблении алкоголя, насмехаются над пунктуальностью. Однако большинство немцев такие ярлыки раздражают. Давайте разберемся, действительно ли эти люди такие, как о них говорят.

Грубость и черствость

Не знаем, кто придумал эту чушь, но немцы очень воспитаны и вежливы. Они довольно редко повышают голос или используют нецензурную лексику. Дело в том, что они всегда с уважением относятся ко всем окружающим: и не важно перед ними 5-летняя девочка или сорокалетний владелец многомиллионного бизнеса.

Скорее всего, этот стереотип связан с немецким языком. Некоторым иностранцам он кажется грубым, ведь звучит довольно грозно и серьезно.

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Кроме того, за черствость можно принять общепринятые в государстве правила. Например, здесь редко приглашают даже самых близких людей домой, могут отказать помочь, если не считают нужным это делать, а еще часто говорят правду в лицо, даже если она не очень приятна. И если для представителей других национальностей такие вещи недопустимы, то для немцев это абсолютная норма.

Пиво и другой алкоголь

100% немцев обожают пиво. Вы об этом слышали и не один раз. А как иначе, если именно в этой стране проходит самый большой в мире фестиваль, посвященный хмельному напитку.

Однако все не так просто, как кажется. Конечно, многие немцы, как и украинцы, эстонцы, поляки или представители других национальностей, не прочь выпить вечером кружку вкусного пива. Но это не будут литры напитка. Достаточно мало людей здесь злоупотребляют алкоголем.

Кроме того, большинство стереотипов, распространившихся на всю страну, на самом деле описывают лишь один немецкий регион – Баварию, где варят настоящее пиво. Здесь и в самом деле можно увидеть коренастых мужчин, держащих в руках литровые кружки, пабы с темными комнатами и тяжелыми деревянными столами и официантов, несущих по 10 литров пива в каждой руке.

Аккуратность на дороге

Достаточно положительный ярлык, от которого не отказались бы и другие страны. На самом же деле такое поведение у водителей воспитало государство. В Германии очень высоки штрафы за нарушение ПДД. Выключенные фары вечером или несоблюдение скоростного режима могут привести к очень серьезным последствиям.

Но не забывайте, что к каждому правилу есть свое исключение. Хотя немцы и стараются все делать как можно лучше, но они не идеальны. Часто здесь можно встретить таксистов, от которых пахнет пивом. Ведь выпить бокал хмельного перед тем, как садиться за руль, не считается нарушением.

Традиционная одежда

Мужчины в кожаных брюках и женщины в платьях с передниками – так по мнению иностранцев должны выглядеть немцы. А еще каждая тамошняя девочка обязательно должна утром заплетать в косички свои белокурые волосы, а мальчики не могут выходить из дома без шортиков с подтяжками.

Конечно, мы шутим. Жители Германии – прогрессивные современные люди, которые следят за модой, имеют свои предпочтения и не отстают от других европейцев в этой сфере.

Но почему тогда так много шаблонов по этому поводу? Во-первых, здесь действительно очень дорогостоящая сфера красоты. Потому новый маникюр или трендовую прическу позволить себе могут не все. Во-вторых, мода в каждой стране своя, так что это очень субъективное мнение. И самое важное, что большинство иностранцев бывают в Германии во время праздников, когда действительно принято доставать с полок традиционную одежду. Как вот у нас надевают вышиванки.

Пунктуальность

Все в Германии работает как часы. Назначили вы встречу на восемь – значит она начнется в восемь, магазин должен открываться в 7:30, он откроется минута в минуту.

Всё так, но не совсем. Как и в любом другом уголке мира здесь живут разные люди. Одни действительно пунктуальные, другие – не очень, а третьи вообще всегда опаздывают.

А еще здесь нельзя верить расписанию движения поездов, ведь большинство из них прибывают и уходят с задержкой минимум на полчаса.

Отсутствие чувства юмора

Этот ярлык немцы делят с эстонцами и британцами. Считается, что такой стереотип уходит корнями еще в 20-е года прошлого века. Тогда индустрия развлечений в стране была на вершине расцвета. Однако большинство юмористов были евреями. За период второй мировой многие из них либо уехали из страны, либо были уничтожены нацистской системой. А после завершения боевых действий было совсем не до смеха.

Однако сейчас в Германии процветает стендап-индустрия, много развлекательных шоу и действительно успешных комиков и комикесс.

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