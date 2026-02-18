Год Огненной Лошади принесет богатство трем знакам зодиака

Китайский год Огненной Лошади начался 17 февраля 2026 года. Для многих этот год принесет энергию ускорения в финансовую и личную сферы. Однако некоторые знаки зодиака особенно почувствуют эти изменения. Скоро они могут ожидать значительного поступления денег.

В китайской астрологии год Огненной Лошади считается временем, полным неожиданных поворотов, смелых решений и мужества, пишет Ofeminin. Для одних это будет период риска, для других — впечатляющих побед. Повезет инициативным людям, которые не боятся перемен и будут действовать быстро.

Китайский зодиак имеет двенадцатилетний животный цикл и пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Год Лошади – это период независимости, движения и амбиций. Под влиянием стихии огня эти качества усиливаются.

Энергия Огненной Лошади способствует смелым финансовым решениям, смене работы, началу собственных проектов, бизнеса и инвестированию в развитие. Главное в это время быть активными.

Тигр

Для Тигра год Огненной Лошади — это естественная среда. Оба знака ассоциируются с движением, риском и действием. Тигр почувствует больше смелости в профессиональной сфере. Перемены могут проявиться в повышении по службе, новом контракте и начале собственного бизнеса. Тигру важно действовать быстро, когда возникают возможности, ведь они могут так же быстро исчезнуть. Доверяйте интуиции и будьте готовыми действовать, тогда вы получите вознаграждение.

Собака

Собака любит стабильность. Однако в этом году вас ожидает приятный сюрприз. Энергия Огненной Лошади привлекает тех, кто ценит преданность и упорный труд. Вы можете получить повышение зарплаты, долгосрочное сотрудничество или финансово выгодный проект. Для Собаки важно не бояться переговоров. Победит тот, кто знает свою цену и способен за нее бороться.

Коза

Для Козы настало время заявить о себе. Год Огненной Лошади усилит вашу креативность и поможет превратить свои таланты в источник дохода. Поэтому начинайте художественные, медийные, маркетинговые или имиджевые проекты. Астрологи советуют Козе сосредоточиться на нетворкинге — даже один разговор может принести большие деньги.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

