Пять секретов, которые бортпроводники никогда не расскажут пассажирам: это может удивить

Большинство авиакомпаний хранят от пассажиров уйму секретов, чтобы сделать ваш перелет более комфортным и беззаботным. В связи с этим бортпроводники и стюардессы отказываются делиться лишней информацией, чтобы не тревожить пассажиров.

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Случайные задержки рейсов и разогретая в микроволновке еда могут показаться лишь незначительными нюансами, в сравнении с тем, что могут скрывать от пассажиров члены экипажа. OBOZ.UA узнал, какие секреты бортпроводники никогда не расскажут пассажирам.

Секретный код

Если вы часто летаете, вероятно, вы привыкли слышать различные звуковые сигналы в, казалось бы, случайные моменты во время полета, что не задумываетесь о том, что они на самом деле означают.

Как правило, разное количество гудков может указывать на разное официальное сообщение: один гудок может предупреждать бортпроводников о приближающейся неспокойной погоде, два гудка обычно сообщают о том, что самолет приближается к высоте 3000 метров, а три гудка могут означать, что гарантирована сильная турбулентность, и бортпроводникам следует немедленно занять свои места.

Полеты с мертвецами

Нет ничего необычного в том, чтобы оглядеться вокруг во время полета и увидеть, что большинство пассажиров мирно дремлют на своих местах, особенно если время вашего полета продолжительное. Но что, если не все просто спят?

Хоть это и случается крайне редко, все члены экипажа должны быть готовы к такому неприятному событию, как естественная смерть на высоте.

Если это все же произойдет, главная забота бортпроводника – не вызвать беспокойства у других пассажиров, поэтому лучшее, что можно сделать, это убедиться, что умерший человек правильно пристегнут ремнем безопасности, и временно накрыть его одеялом.

Невкусная еда в самолете

Все блюда на борту готовятся на промышленных кухнях недалеко от аэропорта задолго до того, как их доставят на ваш индивидуальныйстолик.Бортовое питание обычно готовится за 12–72 часа до взлета, а затем подвергается "шоковому охлаждению", однако технически егоможно хранить в охлажденном виде до 5 дней, не нарушая стандарты пищевой гигиены.

Но что на самом деле делает еду в самолете такой неприятной на вкус? На самом деле все сводится к фундаментальной науке: когда давление воздуха падает, а влажность на высоте 10 000 метров опускается ниже 12% (что суше, чем в большинстве пустынь), наши вкусовые рецепторы и носовая полость, на долю которых приходится 80% того, что мы считаем "вкусом", настолько обезвоживаются, что еда кажется нам гораздо более пресной, чем на земле.

Сон на работе

Работа на борту самолета может быть очень стрессовой, поскольку она связана с долгим, ненормированным рабочим днем и серьезными требованиями к многозадачности, особенно если вы пилотируете самолет.

Поэтому неудивительно, что в ходе опроса половина опрошенных, 500 человек, согласилась с тем, что по крайней мере раз в месяц их способность летать ухудшалась из-за недостатка сна, в то время как в другом исследовании 43–54% опрошенных британских, шведских и норвежских пилотов признались, что действительно засыпали во время полета.

Не стоит пока паниковать, поскольку автопилот – это всегда удобное решение, к тому же второй пилот может взять управление на себя в любой момент, за исключением случаев, когда четверть пилотов из того же исследования утверждают, что проснулись и обнаружили, что второй пилот тоже дремлет.

Поддельный замок

Мало кто из нас может избежать необходимости посещать туалет во время длительного перелета, и зачастую вы можете обнаружить, что всматриваетесь в проход, ожидая, когда красный сигнал "занято" сменится зеленым.

Но замок в туалете самолета – это не более чем иллюзия. На самом деле, любой может открыть туалет снаружи, ведь стюардесса знает, как это делается. Как и все остальное на борту, туалет должен быть легкодоступен в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому система запирания была спроектирована с секретной защелкой или переключателем, спрятанным под знаком "туалет", который отключит замок и позволит бортпроводникам открыть дверь, если кто-то потерял сознание или застрял внутри.

Ранее сообщалось, что соблюдение элементарных правил позволит не испортить вам долгожданный отдых. Несмотря на то, что аэропорт является лишь трансферным пунктом в вашем путешествии, важно соблюдать определенные правила, чтобы не допустить фатальных ошибок.

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