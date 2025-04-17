Пять лайфхаков, которые помогут сэкономить средства в путешествиях

Для большинства людей путешествия являются одним из самых желанных способов провести отпуск. Однако такой отдых может существенно опустошить ваш кошелек.

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Но нежеланных и внезапных трат можно избежать, следуя элементарным правилам. OBOZ.UA узнал, какие лайфхаки помогут сэкономить средства в путешествиях.

Установите свой бюджет

Разумный ежедневный бюджет поможет держать расходы под контролем. Выясните, сколько вы готовы потратить на проживание, развлечения, еду и напитки, и держите в кармане только то, что вам нужно на транспорт и экскурсии. Если вы заблаговременно решите, какую сумму готовы тратить каждый день, сможете избежать трат на мелкие излишества, которые вам на самом деле не нужны.

Готовьте еду сами

Когда вы составляете этот ежедневный бюджет, вы понимаете, сколько денег нужно на еду. Во время отпуска экономнее приготовить ужин на кухне в вашем жилье, а не платить в ресторане. Также носите с собой многоразовую бутылку для воды. Многие курорты оснащены колонками с охлажденной водой, которую вы сможете набирать в собственную тару снова и снова.

Оформите туристическую страховку

Туристическая страховка особенно важна, если вы отправляетесь за границу. Пара сотен, потраченных на страховой полис, покажутся вам надежной инвестицией, когда она покроет пребывание в больнице или украденные телефоны, камеры и ноутбуки. Некоторые кредитные карты даже предлагают туристическую страховку, особенно на такие покупки, как отели, перелеты и прокат автомобилей.

Найдите дешевый рейс

Сравните цены и присмотритесь, прежде чем бронировать билеты напрямую у авиакомпании, следите за распродажами и скидками, бронируйте билеты примерно за два месяца до вылета и летайте в середине недели, а не в выходные.

Избегайте толпы

Вы заплатите меньше, если будете путешествовать вне пикового сезона и вдали от проторенных дорог. Париж так же красив в межсезонье, как и летом, когда он переполнен туристами. Поменяйте старый город Дубровника на Любляну или посмотрите больше мест в Великобритании, чем просто Лондон. Меньше туристов – больше денег.

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