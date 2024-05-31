Путешествие в прошлое: лучшие этнопарки Украины, которые обязательно следует посетить
Наша страна удивляет путешественников не только живописными видами, но и возможностью погрузиться в аутентичную атмосферу древних времен. Где можно познакомиться с бытом и культурой наших прадедов – читайте дальше.
Музей архитектуры и быта "Пирогово", Киевщина
Самый большой во всей Европе. В нем размещено около 300 экспонатов. Здесь представлены деревянные храмы, мельницы, школы и сельская управа. А еще здесь находится более 40 тысяч видов национальной одежды.
Чтобы полностью осмотреть эту локацию, не хватит и нескольких часов. Масштабы действительно впечатляют. Потому планируйте поездку на целый день. Здесь можно арендовать велосипеды или воспользоваться электропоездом или упряжкой лошадей.
Относительно жилья. Можно выбрать гостиницу или хостел в Святошинском или Голосеевском районах Киева.
"Киевская Русь", Киевщина
В парке изображена инсталяция древней столицы V-XIII веков. Здесь можно рассмотреть княжеский двор и небольшие дома простых людей. Прогуляться по разным магазинам и купить сувениры. А еще увидеть более 30 пород коней. Приезжать сюда можно в любой день, потому что комплекс работает без выходных.
Музей архитектуры и быта Среднего Приднепровья, Переяслав
Самый старый в Украине. Здесь можно посмотреть на деревенские домики, ветряные мельницы и церкви. На территории расположено 185 объектов – от произведений народного искусства до орудий труда. На местности размещены два рукотворных пруда и дендропарк.
"Украинское село", Киевщина
На территории этнопарка возведены образцы домиков шести регионов нашей страны. Здесь можно увидеть типичные дома жителей Слобожанщины, Полесья, Карпат и т.д.
А еще здесь работает интересный отель. Его интерьер украшен старинными предметами. Есть два варианта посетить хостел: записаться на экскурсию или арендовать номер. Кстати, комнаты оформлены в трех стилях: народном, современном и модерне.
"Шевченковская роща", Львовщина
В сердце Львова расположен уголок культуры XVI-XIX веков. Достопримечательность разделена на несколько секторов: Коломыя, Гуцульщина и Лемковщина. Локацию прекрасно дополняют деревянные храмы, внутри которых воссоздан интерьер того времени.
Обязательно посетите это место, если хотите совершить путешествие в прошлое. Ежегодно здесь проводят мероприятия для детей и взрослых, в том числе фестивали и концерты.
Скансен народной архитектуры и быта:
- Черновцы
Здесь можно увидеть кузницу, корчму, деревенскую управу и колокольню. Если хотите почувствовать атмосферу традиций гуцулов — это именно то место.
- Закарпатье
Этому музею более 40 лет. Здесь размещено 30 достопримечательностей и около 14 тысяч экспонатов. Самая выдающаяся экспозиция – церковь архангела Михаила.
- Нью-Васюки
Прекрасный выбор для семейного отдыха. На просторах парка находятся страусиный хутор и экоферма. Они понравятся не только детям, но и взрослым.
Обязательно посетите "Бабушкино Подворье". Здесь каждый гость сможет погрузиться в древний мир домашнего хозяйства. На территории проживают пушистые кролики, козлята, гуси и петухи.
Кстати, здесь можно интересным образом снять стресс. И не под умиротворяющую музыку, а с помощью сна на ульях. Такая медитация не только расслабляет, но гармонизирует настроение.
Процедура абсолютно безопасна. Секретной изюминкой являются пчелы. В каждом улье их насчитывается до 50 тысяч. Но не беспокойтесь, насекомые точно не доберутся до вас. Они находятся в специальном месте – летках.
Скучать здесь точно не придется. На территории комплекса обустроены: тюбинг-парк, подушко-батуты, единственный в Украине лабиринт из рапанов, динозавровый каньон, подвесные мосты и многое другое.
Между тем все аттракционы включены в стоимость входного билета.
А для любителей фотосессии открыта долина нарциссов. Правда, сезон цветения начинается в апреле. Но у вас есть все шансы увидеть эту красоту в следующем году.
Кстати, здесь работают минигостиница и баня с фиточанами.
Путешествуйте по следам наших предков. Исследуйте Украину. Ведь столько мест еще не изучено.
Ранее OBOZ.UA писал об украинских эко-фермах.
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