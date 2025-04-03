Пристегните ремни: пять самых страшных дорог в мире, по которым рискнут поехать не все

Дорожные пробки, ремонтные работы, случайные аварии – это все мелочи по сравнению с теми вызовами, которые ждут водителей самых опасных трасс планеты. Здесь нет места для ошибок: одно неправильное движение, и ты летишь в бездну, сталкиваешься с лавиной или застреваешь в непроходимых снегах.

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Если ты любишь адреналин или просто интересуешься опасными маршрутами, то эта подборка для тебя. О ней пишет OBOZ.UA.

Keylong Kishtwar Road, Индия

Эта 235-километровая горная дорога – настоящее испытание даже для опытных водителей. Вдоль пути нет защитных барьеров, а каждый метр – это потенциальная угроза смещения или обрушения. Самый страшный участок – "Скала вешалка". Она настолько узка и ненадежна, что кажется, будто рассыплется прямо под колесами.

Ибарская магистраль, Сербия

В народе этот путь получил зловещее прозвище — "Черное шоссе". Это одна из самых загруженных трасс Сербии, соединяющая Белград с Черногорией и другими странами.

Что делает его опасным? Длинные прямые отрезки внезапно изменяются на крутые повороты, что становится роковым для водителей, превышающих скорость или садящихся за подвыпивший руль. Хуже всего ночью — дорога не прощает ошибок.

Transfăgărăşan, Румыния

Румыния не славится качеством дорог, но именно Трансфагерашское шоссе получило титул "самого опасного".

Эта 150-километровая трасса поднимается на высоту более 2000 метров и имеет все: крутые серпантины, резкие перепады высоты, туннели и… неожиданные стада овец! Да, местные пастухи используют этот маршрут для перегона скота, так что если ты опаздываешь, лучше выбирай другой путь.

Сычуань-Тибетское шоссе, Китай

Одна из самых высоких и экстремальных трасс мира. Здесь приходится лавировать между лавинами, оползнями и пробками, которые могут продолжаться... до 15 дней!

Но если ты выдержишь это путешествие, тебя ждут невероятные виды: заснеженные вершины, бездонные ущелья и острые повороты, от которых сердце идет в пятки.

Шоссе Джеймса Далтона, США

Это легендарная аляскинская дорога, протянувшаяся на 666 км сквозь бескрайние снега и ледяную пустыню. Она была создана для транспортировки горючего и оборудования в нефтяные промыслы, но впоследствии стала настоящим испытанием для дальнобойщиков.

Главные опасности? Бесконечный снег, гололед, отсутствие заправок и даже… белые медведи! Да-да, встретить хищника на трассе – не редкость.

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