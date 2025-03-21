Цветочный туризм в столице. Где насладиться цветением разных видов цветов, уже в эти выходные

Киев бьет температурные рекорды ранней весны, а у жителей и гостей столицы появляется возможность чудесной прогулки в выходной день. Семейный досуг, романтическое свидание или просто охота на хорошие кадры для социальных сетей, – "цветочные ковры" Киева пригодятся каждому. Где увидеть цветение цветов в Киеве и насладиться ароматной яркой весной, рассказываем дальше.

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Добропарк – тюльпаны

С момента начала своего существования Добропарк стал популярной локацией для досуга на свежем воздухе, в течение года. Летом популярны семейные пикники, бассейн и активные игры, осенью можно насладиться глемпингом и разноцветными пейзажами, знаменитые светодиодные фигуры зимой – придают сказочности, а весна, ознаменована бескрайними полями тюльпанов, цветение которых в этом году прогнозируется на середину апреля. До полей с тюльпанами еще нужно немного времени, однако, уже сейчас объявлена продажа этих разноцветных цветов в рассаднике на срез. Не беда, что 8 марта промелькнуло, яркий и ароматный букет, по выгодной цене, пригодится в любой день. Купить тюльпаны можно, как оптом, так и в розницу.

Посетив Допропарк, в эти выходные, вы получите прекрасную возможность насладиться "коврами" из разных сортов тюльпанов под крышей в питомнике, а уже скоро, под открытым небом. Напоминаем, что Добропарк создал чат–бот ( @dobrykbot_bot ), который помогает распознавать растения и дает содержательные советы по уходу.

Парк "Киото" – сакуры и магнолии.

Только представьте километр розовых декораций. Аллея сакур в парке Киото собирает сотни тысяч посетителей уже в середине апреля. Очаровательный момент легко пропустить, ведь сакуры цветут, всего две недели. Правда, ковер из розовых листьев тоже выглядит сказочно. Парк Киото очень любят семьи. На территории расположено много детских площадок, озеро с пейзажным мостиком и скульптуры, которые дети любят осматривать.

Парк "Певческое поле" — тюльпаны.

Печерские холмы, на которых расположен парк, с наступлением теплых дней превращаются в волшебный лес. В нем каждый день происходят необычные события. Гуляя на "Певческом поле", можно встретить "человека–розу" или поющий хор, прямо посреди поляны. Конец марта и начало апреля ознаменованы цветением разных лесных растений, а середина апреля — началом выставки тюльпанов, разрисовывающих холмы, как радуга небо. В парке есть что перекусить, где поселиться и, чем заняться. Ваш выходной в парке "Певческое поле" будет иметь терапевтический эффект.

Национальный ботанический парк им. Гришка — крокусы, подснежники, нарциссы и т.д.

Один из самых больших в Украине ботанических садов радует своих посетителей ароматами и пейзажными картинами уже с начала марта. Здесь можно гулять часами в раздумьях, провести досуг или поймать волну романтики и весеннего настроения. В марте первыми начинают украшать склоны крокусы, их разбавляют белой краской подснежники и фиолетовые москари. Уже в апреле можно налюбоваться нарциссами, гиацинтами и тюльпанами. Каждые выходные добавляются новые краски, ароматы и фотозоны. Посмотреть расписание цветения разных цветов в ботаническом саду можно на официальном сайте. Если вы ищете идеальное место для цветочного туризма, Национальный ботанический сад им. Гришка отлично подойдет.

Ботанический сад им. Фомина — разнообразие цветов

Цветы в ботаническом саду им. Фомина имеют не только природную, но и историческую ценность. Будучи одним из старейших садов Киева, локация хранит растения, которым исполнилось более 200 лет. Парковая зона поделена на общую часть, которую можно посетить бесплатно, и экскурсионную, билеты в которую стоят от 50 грн. Экскурсии в ботаническом саду проводятся ежедневно по предварительной договоренности. В ботаническом саду им. Фомина можно увидеть цветение многих экзотических цветов, а так же прогуляться по аллее каштанов, поделиться посреди магнолий и посетить много интересных выставок.

Целебность цветочной терапии доказана психологами, воспользуйтесь случаем немного восстановиться и отвлечься от ежедневных тревог.

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