Когда лучше всего лететь в Таиланд и особенности отдыха осенью

Едва ли не на каждом шагу мы слышим, что Таиланд – лучшее место для отдыха. Райский уголок, привлекающий туристов со всего мира. Мягкий тропический климат, кристально прозрачная вода, где можно часами любоваться коралловыми рифами, вкусная экзотическая пища – что еще нужно для хорошего отпуска?

К тому же, здесь никогда не встретишь заснеженных холмов и порывов шквального ветра. Температура некоторых островов не опускается ниже 18°C. И мы сейчас точно уверены, что вы уже готовы ехать в Таиланд в любую минуту. Но есть одно маленькое "но", которое может испортить запланированные или спонтанные каникулы. Чтобы этого не произошло, мы собрали для вас всю важную информацию о погодных условиях Таиланда в одну статью.

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Когда лучше ехать в Таиланд?

Погода в этом регионе хоть и очень комфортная, но имеет свои нюансы. Условно ее можно разделить на три сезона:

С марта по май – самое жаркое время, температура воздуха может достигать 42°C. И это не наши 42 градуса, например, как в Одессе. Термометры просто плавятся, и кажется, что вот-вот взорвутся от жары. Такие погодные условия не дают телу нормально остыть, поэтому обычно в дневное время туристы предпочитают закрытые бассейны или гостиничные номера.

С июня по октябрь – сезон дождей, которые могут лить, как из ведра, в течение 3 часов и более. Но есть хорошая новость: осадки, как правило, идут либо утром, либо поздним вечером. В этот период температура умеренная и колеблется от 26°C до 32°C.

– сезон дождей, которые могут лить, как из ведра, в течение 3 часов и более. Но есть хорошая новость: осадки, как правило, идут либо утром, либо поздним вечером. В этот период температура умеренная и колеблется от 26°C до 32°C. С ноября по февраль – для островов самое прохладное время года, ведь столбик термометра ночью опускается до 18°C, а то и меньше. Днем же температура поднимается максимум до 32°C, в зависимости от территориальных особенностей каждого острова.

Когда лучше ехать в Таиланд, зависит от ваших предпочтений и того, как вы переносите сильную жару и высокую влагу. В общем, отдыхать тут можно в любой период, но все же стоит отметить, что климатические условия оказывают большое влияние на наплыв туристов, и, конечно же, на рост и спад цен.

Самый популярный сезон начинается в ноябре и длится до конца февраля. И неудивительно, ведь в это время в Украине и других странах Европы становится свежо и холодно. Поэтому любители солнышка и тепла с удовольствием летят к тропикам, хотя и там становится относительно прохладно.

Низким сезоном в стране считается период с марта по октябрь, когда регулярно идут дожди, а на других курортах тепло и солнечно. Но есть и жирный плюс: именно в это время путешествовать в Таиланд дешевле всего.

Выбирать, конечно, вам! Бывают разные ситуации: от горячих туров до неожиданных предложений. Поэтому дальше мы подробно остановимся на каждом сезоне в этой местности, чтобы вы заранее знали, чего ждать от поездки в разное время года.

Особенности отдыха в Таиланде зимой

Встретить здесь Новый год и Рождество? Почему бы и да! Многие туристы выбирают именно эту страну для празднования. В этот период погода как раз очень благоприятна и комфортна. В среднем днем температура достигает 30°С, ночью – 15°С. Конечно, все зависит от направления, которое вы выбрали. Логично, что на северных территориях будет немного прохладнее, на южных – теплее.

Но обычно климат сухой, тёплый, иногда даже засушливый. Так что ничто не сможет омрачить отдых в одном из лучших мест мира.

Особенности отдыха в Таиланде весной

Для любителей лёгкой весенней погоды Таиланд станет сюрпризом. Именно в это время здесь очень жарко и практически нечем дышать. Горячий воздух окутывает тело и не дает никакого шанса ему остыть. Находиться на улице тяжело и иногда даже невозможно. Но есть места, где все же стоит остановиться, если уж хочется посетить страну в этот период.

Например, выбирайте восточные, центральные или северо-восточные провинции, здесь не так жарит солнышко, а частые дожди помогают урегулировать температуру воздуха.

Приятным бонусом к отпуску именно весной станут низкие цены.

Особенности отдыха в Таиланде летом

Лето в этом тропическом раю дождливое и ветреное. Из-за неблагоприятных погодных условий море превращается в бурное и беспокойное создание, которое не осмеливаются обуздать даже опытные пловцы. Волны сметают и съедают все на своем пути. Не менее капризными становятся подводные течения, которые усиливаются и стараются как можно больше затащить с собой в открытый океан.

Но, конечно, это не повод отказываться от поездки, особенно если ее цель – познакомиться с местностью и достопримечательностями страны. К тому же летом здесь будет минимальное количество туристов – только отчаянные, любящие Таиланд в любую погоду. Еще одним несомненным преимуществом станут цены: если желающих посетить острова не так много, то и стоимость услуг более-менее нормальная.

Особенности отдыха в Таиланде осенью

Осень – переходный период в этом крае. В начале сезона погода еще может капризничать, но уже не так, как в начале лета. С каждым днем становится все лучше и лучше, температура понижается до 30°С.

Пройдет еще не так много времени, как поток отдыхающих увеличится в несколько раз, станет многолюдно, начнется самый популярный сезон. А пока тишина и красота…

Когда отправляться в Таиланд – выбирать только вам. Учтите все, что мы рассказали и отправляйтесь в свое самое сказочное путешествие в жизни. Приятного отдыха!

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