Осенний Таиланд: что делать в курортной стране в начале осени

С приближением осенней прохлады так хочется продлить лето, чтобы наслаждаться солнечными днями и безмятежной атмосферой. Почему бы не вырваться из обыденной рутины и не отправиться к морю: туда, где всегда тепло?

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Осень в Таиланде – переходный сезон, когда погода может быть достаточно непредсказуемой. Несмотря на возможные дожди в начале сентября, важно отметить, что они уже не столь продолжительны, как в предыдущие месяцы.

Температура воздуха в это время постепенно снижается до комфортных +30°С, а воды – до +26°С. Число солнечных дней увеличивается, а порывы ветра становятся менее заметными. Туристов на пляжах по-прежнему не так много, что значительно облегчает процесс поиска жилья и аренды мотобайков. Высокий сезон здесь стартует в ноябре, так что до тех пор можно наслаждаться спокойствием без толп путешественников.

Однако для отдыха в начале осени в Таиланде подойдут не все курорты. Некоторые регионы до сих пор находятся под влиянием тропических циклонов, поэтому лучше воздержаться от поездок в Бангкок и центральную часть страны. Рекомендуем рассмотреть пляжные городки, которые находятся на юге.

Пхукет

Один из самых известных курортов Таиланда, расположенный на берегу Андаманского моря. Местные набережные отличаются по степени чистоты, инфраструктуры и по ценам. Здесь есть места для спокойного семейного отдыха – пляжи Ката и Карон, а также для активных развлечений, например Патонг.

На побережье Пхукета можно заниматься дайвингом, снорклингом и даже прокатиться на водных лыжах. В целом, эта местность известна доступностью, ведь стоимость многих товаров и услуг здесь ниже, чем в других районах страны.

Самуи

Популярный остров является третьим по величине в Таиланде и находится в 750 км от столицы. Самуи скрывает в себе безграничный и разнообразный мир: от тихих рыбацких селений до пальмовых рощ, где обезьяны собирают небольшие кокосы. Здесь вас ждут увлекательные водопады, живописные виды, а также невероятные горные дороги.

Обязательны для посещения всемирно известные центры оздоровления и SPA, где мастерски владеют традиционным массажем. Мало кто может удержаться и уехать с острова, не почувствовав на себе магию рук местных массажистов.

Краби

Этот материковый курорт расположен на юго-западном побережье, вдоль Андаманского моря. Здесь разбросаны пляжи с изысканным белым песком, горы, покрытые лесами, пещеры, мангровые рощи, горячие источники и сотни небольших прибрежных островков, образованных отложениями карстовых пород.

Самая развитая инфраструктура находится в районе пляжа Ао Нанг, славящегося непревзойденными закатами. В провинции Краби вы откроете для себя множество интересных достопримечательностей: священную пещеру рыбаков Прананг, горячие источники Клонг Тхом и озеро Са Моракот.

Панган

На острове есть множество живописных набережных, где вы сможете насладиться купанием в чистом море и релаксом на золотистом песке. Этот курорт – один из немногих уголков страны, где удивительная, почти нетронутая человеком природа так органично гармонично сочетается с благами цивилизации.

Посетить Панган – значит увидеть Вечеринку Полной Луны. Это действо происходит на пляже в полнолуние и всегда собирает большое количество отдыхающих, независимо от сезона.

Тем не менее, Таиланд – это не только отдых на побережье и морские пейзажи. Для ценителей культурного обогащения мы составили список достопримечательностей этого удивительного уголка планеты.

Пхукет таун

Постройки в этом районе можно назвать колониальными, поскольку они объединили извечные тайские мотивы и архитектурные тренды, которые привезли португальцы.

Хуахинский королевский дворец

Начиная с 20-х годов прошлого века этот дворец стал излюбленной летней резиденцией тайских королей. Его архитектура отражает стиль эпохи королевы Виктории и немного отличается от традиционной тайской архитектуры.

Большой Будда Пхукет

Статуя, высотой 45 и шириной 26 метров, самая высокая в Таиланде. Однако, несмотря на ее значительные размеры, сама скульптура не имеет большой религиозной ценности. Будда был построен в 21 веке с целью привлечения туристов.

Камни "Бабушка" и "Дедушка"

Эта естественная формация на острове Самуи, пожалуй, самая оригинальная среди существующих. Скалы снаружи напоминают мужские и женские половые органы и хорошо видны со стороны моря.

Водопады Намуанг

Два водопада находятся практически в центре острова Самуи. Первый имеет высоту 20 метров, а второй – более 80 метров, что делает его одним из самых высоких в мире.

Скалы из известняка

На юге, в провинциях Краби и Пханг Нга, можно встретить известняковые скалы, расположенные как на суше, так и в воде у берега. Эти вертикальные отвесные камни густо покрыты зеленью.

Выбирая Таиланд для осеннего отдыха, вы получите возможность продлить лето и насладиться теплыми днями на прекрасных пляжах. Здесь вы забудете о обыденной рутине, сможете насладиться чистым морем и беззаботной атмосферой. Теплая погода, приятный климат и невероятная природа ждут вас в этом райском уголке.

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