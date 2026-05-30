Поселок в Италии готов предоставить почти бесплатное жилье и работу: есть одно условие

Итальянский поселок Санто-Стефано-ди-Сессанио ищет новых жителей и готов предложить им жилье за символическую плату, финансовую помощь и возможность начать собственное дело. Населенный пункт расположен в регионе Абруццо, на высоте около 1300 метров, среди гор и природных ландшафтов Национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага.

В поселке живет всего около 115 человек, большинство из которых – старшего возраста. Именно поэтому местные власти хотят привлечь более молодых жителей, которые готовы не просто приехать на несколько месяцев, а остаться надолго. Главное условие программы – переехать в поселок и прожить там не менее пяти лет, информирует TN.com.

Почему поселок ищет новых жителей

Санто-Стефано-ди-Сессанио столкнулось с проблемой, которая характерна для многих небольших населенных пунктов Италии и Европы в целом. Молодежь уезжает в крупные города, население стареет, а ежедневная жизнь постепенно замирает.

Когда в поселке становится все меньше постоянных жителей, под угрозой оказываются не только дома, но и местная экономика. Исчезают магазины, ремесла, пекарни, школы, небольшие сервисы и привычный ритм повседневной жизни.

Именно поэтому программа направлена на людей, которые готовы стать частью общества. Власти хотят привлечь новых жителей, которые будут работать, открывать бизнес или развивать услуги, необходимые самому поселку.

Что предлагают новым жителям

Санто-Стефано-ди-Сессанио привлекает каменными улочками,средневековой атмосферой, горными пейзажами и более медленным темпом жизни.

Новым жильцам могут предложить жилье в аренду за символическую плату. Также предусмотрена ежемесячная финансовая помощь, которая должна облегчить период обустройства после переезда.

Кроме того, участники программы могут получить поддержку для открытия собственного дела. Речь идет о бизнесе или небольших предпринимательских проектах, связанных с туризмом, гастрономией, культурой, ремеслами или природной средой региона.

По обнародованным условиям, новые жители могут получать до 8000 евро в год в течение трех лет. Также возможен одноразовый взнос до 20 000 евро для запуска экономической деятельности. Общая сумма поддержки может достигать примерно 44 000 евро, однако деньги предоставляют только при выполнении конкретных условий, связанных с проживанием и рабочим проектом.

Кто может подать заявку на программу

Программа прежде всего ориентирована на людей в возрасте от 18 до 40 лет. Они должны быть готовы жить в Санто-Стефано-ди-Сессанио не менее пяти лет.

Податься могут граждане Италии, проживающие в других городах, граждане стран Европейского Союза, а также люди с действующим разрешением на постоянное проживание в Италии.

Экономика Санто-Стефано-ди-Сессанио тесно связана с туризмом, гастрономией, природой и средневековым наследием региона. Поэтому лучше всего здесь могут сработать проекты, которые дополняют местную идентичность.

Среди возможных направлений – сельские гостевые дома, небольшие заведения с традиционной итальянской кухней, ремесленные мастерские, производство региональных продуктов, экскурсии, культурные активности и услуги для туристов.

Также ценными могут быть простые, но нужные для общества дела – мелкие ремесла, локальные сервисы, инициативы для жителей или проекты, связанные с природой и национальным парком.

Для тех, кто мечтает о жизни не в большом городе, а среди гор, каменных улочек и тишины, такое предложение может показаться очень заманчивым. При этом это не просто "почти бесплатное жилье в Италии", а программа с четким обязательством: переехать, работать и помогать поселку оставаться живым.

