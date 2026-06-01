Поражает историей: почему стоит ехать в Будапешт

Будапешт привлекает не только отдельными памятниками, а ощущением большой европейской истории. Здесь можно увидеть, как город переживал подъем, потери, политические катастрофы и новые волны развития.

Для путешественников этот город интересен именно контрастами. В одном районе можно увидеть парадные фасады, исторические кафе, следы старой роскоши, современные интерьеры и здания, которые еще ждут восстановления. Именно поэтому Будапешт производит сильное впечатление, рассказывает Travel and Leisure.

Один из самых приятных способов увидеть Будапешт – пройтись по проспекту Андраши. Его начали проектировать в 1872 году, когда Венгрия только недавно получила широкую автономию в пределах Австро-Венгрии. Для города это был символ новых возможностей.

Проспект создавали почти таким широким, как Елисейские Поля в Париже. Через него Будапешт будто заявлял о себе как о европейской столице, которая больше не хочет оставаться на втором плане.

Политическую идею такого масштабного бульвара поддерживали либеральные венгерские государственные деятели, в частности Дьюла Андраши, в честь которого и назвали проспект. Экономический толчок городу дали также мигранты из разных частей империи, среди них было много евреев. В середине XIX века их охотно принимали в Будапеште, ведь город нуждался в людях, капитале и новой предпринимательской энергии.

Эта волна изменила Будапешт. Новые жители вкладывали деньги в архитектуру, городское развитие и общественную жизнь. К концу XIX века сонный город превратился в один из самых быстрорастущих центров мира. Его даже сравнивали с Чикаго – только вместо небоскребов Будапешт строил дворцовые жилые дома.

Примерно посередине проспекта Андраши, по адресу №25, стоит одно из самых заметных зданий – бывший Дворец Дрехслера. Его спроектировали Эден Лехнер и Дьюла Партош в начале 1880-х годов. Здание назвали в честь кафе, которое когда-то работало на первом этаже. Сооружение было действительно масштабным. Часть его огромной площади разделили только на 24 квартиры, поэтому помещения там были роскошными, с очень высокими потолками и дворцовым ощущением пространства.

Сегодня в этом здании работает отель W Budapest. Это хорошо показывает, как город пытается совместить историческую архитектуру с новой туристической и гостиничной жизнью. Вечером терраса отеля на проспекте Андраши собирает местных жителей, туристов и гостей из разных стран.

Когда Дворец Дрехслера приобрели в 2014 году, в Будапеште было немного роскошных отелей. Когда после длительной реставрации W Budapest открылся в июле 2023 года, ситуация уже изменилась: в городе появилось больше конкурентов, и еще несколько люксовых отелей планируют открыть в ближайшие годы.

Причина проста: в Будапеште много крупных исторических зданий, но многие из них нуждаются в ремонте. Для инвесторов это возможность приобрести знаковые объекты и превратить их в отели, рестораны или апартаменты. Для города – шанс вернуть к жизни архитектуру, которая долго приходила в упадок.

