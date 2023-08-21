Поплавать с дельфинами и найти скрытую пещеру: что предлагает туристам португальский регион Алгарве

Алгарве – райский уголок Португалии, манящий своей красотой и спокойствием. Эта область, охватывающая значительную территорию береговой линии Атлантического океана, находится на пересечении культур, природных богатств и современного развития. Здесь есть столько интересных локаций, что за одно путешествие осмотреть все просто невозможно. Но есть вещи, которые следует сделать в первую очередь.

Видео дня

Покорить волны Атлантического океана

Если вы давно мечтаете освоить серфинг, то Алгарве – идеальное место, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Именно здесь находится самый длинный участок португальского побережья, получивший название Коста Висентина. Он расположен в природоохранной зоне и имеет множество впечатляющих пляжей.

Каждый год сюда приезжают серфингисты из разных уголков Европы, чтобы покорить волны. Кажется, что это легкое занятие, но местные воды достаточно мощные и беспокойные, поэтому поддаются далеко не всем.

Но не торопитесь огорчаться. Вдоль берега вы найдете немало школ, помогающих начинающим стать на доску. Для этого проводятся частные или групповые занятия. Если вы будете настойчивы, то уже через несколько часов поймаете свою первую волну.

Кстати, на территории Коста Висентина есть небольшие отели и зоны для кемпинга, в которых можно остановиться на несколько ночей. Это хорошая возможность, если вы хотите полюбоваться океаническими видами.

Попробуйте свежие фрукты с местных рынков

Алгарве располагает множеством шумных рынков, которые привлекают туристов вкусными свежими фруктами и невероятным колоритом. Самый известный из них расположен в портовом городе Ольян. Эта торговая площадка заполонила сразу два павильона. Оба они построены из яркого красного кирпича.

Первое из этих помещений полностью посвящено фруктам и овощам. Сюда их привозят местные фермеры и мелкие предприниматели. Что интересно, здесь практически нет импортных продуктов – все из здешних полей и садов.

Во втором павильоне продается рыба и блюда из нее. Советуем заглянуть сюда, чтобы попробовать традиционный суп из морепродуктов и другие вкусные деликатесы.

Если вы хотите ощутить настоящую португальскую атмосферу, отправляйтесь на рынок в субботу. В этот день сюда приезжает больше всего торговцев и обычных жителей города.

Полюбоваться закатом на малолюдном пляже

Алгарве имеет множество прекрасных локаций с удивительными видами. Но самый красивый закат можно увидеть на крошечном пляже Прайя-да-Маринья. Этот живописный клочок земли с одной стороны окружен колоритными скалами, а с другой – водами Атлантического океана.

Вечером здесь практически нет людей. Пляж довольно отдален от городской суеты, так что здесь можно почувствовать спокойствие и близость с природой. Как только солнце начнет исчезать за горизонтом, вы сможете насладиться видом переливающегося желто-коричневыми оттенками неба. Ради такого стоит отъехать от туристических локаций и направиться на Прайя-да-Маринья.

Осмотреть уникальные локации природного парка Риа Формоза

Лагуны, барьерный остров, рифы, удивительные деревья и растения – все это можно увидеть в природном парке Риа Формоза, расположенном в южной части округа Фару неподалеку от одноименного города.

Территория этой ландшафтной зоны настолько велика, что пешком ее обойти очень тяжело. Поэтому все чаще туристы выбирают для путешествия велосипеды или байдарки. Во время таких экскурсий есть все шансы увидеть аистов, цапель и даже розовых фламинго. Кроме того, здесь проживают различные животные, которые нередко выходят к людям.

Важно отметить, что администрация парка тщательно следит за сохранностью этой экологически чистой зоны. Поэтому разводить здесь костер или оставлять мусор не стоит, как и в других подобных парках.

Увидеть дельфинов на расстоянии вытянутой руки

Побережье Алгарве славится множеством морских жителей, в частности – дельфинов. Их здесь действительно немало. Но чтобы рассмотреть этих млекопитающих вблизи, отправляйтесь в поселок Сагреш. На местных пляжах вы найдете гидов, которые устроят для вас экскурсию на лодке или яхте прямо к местам, где чаще всего встречаются дельфины.

Кстати, такие круизы сделали этот небольшой населённый пункт очень популярным среди туристов. Поэтому, если вы хотите приехать сюда на несколько дней, бронируйте жилье заранее.

Посетить самую известную пещеру региона

Казалось бы, что может быть легче, чем посетить популярную туристическую локацию на берегу океана. Но здесь не всё так просто. Бенагел – известная пещера, до которой можно добраться только по воде в тихие безветренные дни. Но если вы попадете сюда, то почувствуете себя в параллельной реальности.

Невероятные виды этого места заставят ваше сердце биться быстрее. Лучи солнца, проходящие через многочисленные отверстия, будут освещать ваш путь, а через естественные "окошки" будут открываться удивительные пейзажи.

Какой бы курорт региона вы ни выбрали, обязательно посетите тамошние пляжи, пройдитесь по местным музеям и не откажите себе в удовольствии отведать португальские деликатесы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следует знать перед посещением Португалии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!