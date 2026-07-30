Похоже на Париж: туристам порекомендовали город с невероятным видом на северное сияние

Окруженный заснеженными горами и фьордами, Тромсе расположен примерно в 320 километрах за Северным полярным кругом. Этот норвежский город считается одним из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, однако он может предложить туристам гораздо больше.

Видео дня

Здесь можно отправиться на арктическую рыбалку или полюбоваться необычной архитектурой Арктического собора. Город, который называют "Парижем Севера", способен очаровать путешественников задолго до того, как вечернее небо озарят яркие вспышки полярного сияния, сообщает Travel and Leisure.

Увидеть северное сияние

Одно из самых впечатляющих природных явлений можно наблюдать в самых северных регионах Земли с конца августа до начала апреля. Тромсе расположен чуть ниже 70-го градуса северной широты, поэтому вероятность увидеть здесь разноцветное сияние довольно высока.

Наблюдать за ним можно с вершины Сторстейнен или в открытых парках, где меньше светового загрязнения. Одним из самых атмосферных вариантов станет путешествие на электрической лодке по проливу Тромсейсуннет. Судно почти бесшумно скользит по темной воде, пока в небе появляются ярко-зеленые полосы.

Познакомиться с культурой саами

Саами – коренной народ северной части Скандинавии. Некоторые его представители ведут полукочевой образ жизни, тесно связанный с оленеводством.

Примерно в 30 минутах езды к северу от города расположен лагерь Tromsø Arctic Reindeer. Здесь туристы могут узнать больше о жизни саами и их отношениях с северными оленями.

Гостям предлагают послушать традиционные истории в теплых шатрах лавву, покормить оленей, покататься на санях и попробовать местные блюда. Среди них – сытное рагу из оленины, моркови и картофеля. В холодное время года во время такой экскурсии также можно увидеть северное сияние.

Отправиться на арктическую рыбалку

Рыбалка в холодных фьордах Тромсе доступна даже зимой. Местные компании организуют специальные арктические туры.

В этих водах водятся треска, лосось, сельдь, палтус и даже гигантские акулы. Даже без большого улова путешествие может запомниться благодаря живописным пейзажам и дружеской атмосфере на борту. В то же время туристам рекомендуют обязательно брать с собой теплые перчатки, ведь долго держать удочку на морозе непросто.

Посетить Арктический собор

Арктический собор, построенный в 1965 году, является одной из самых известных достопримечательностей Тромсе. Его многослойная треугольная конструкция сразу привлекает внимание.

Точно неизвестно, что именно вдохновило архитекторов: очертания острова Хоя с двумя вершинами или форма традиционной саамской палатки лавву. Особенно эффектно собор выглядит при переходе через мост Тромсе, а его витражи производят наибольшее впечатление в темное время суток.

Несмотря на суровый климат Тромсё, в регионе выращивают качественные продукты, а арктические морепродукты считаются местной особенностью.

OBOZ.UA предлагает узнать, туристов из какой страны больше всего не любят в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.