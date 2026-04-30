Почему Венгрия стала такой популярной среди туристов: чем поражает

Столица Венгрии, пышный Будапешт все увереннее выходит из тени Парижа и Рима, предлагая туристам сочетание имперского величия, безопасности и относительной доступности. А в целом за 2025 год страна приняла рекордные 20 миллионов гостей.

Эксперты утверждают, что в этом году тренд на увеличение турпотока сохранится. При этом, несмотря на рост популярности, страна до сих пор избегает проблем чрезмерного туризма и высокого уровня преступности, которые стали характерными для многих западноевропейских столиц. Что именно делает Венгрию в целом и Будапешт в частности такими желанными для туристов, рассказало издание Travel off Path.

Будапешт: город на двух берегах

Сердцем страны является Будапешт – бывшая имперская резиденция, образовавшаяся в результате слияния двух городов, Буды и Пешта, разделенных Дунаем. Архитектура города поражает масштабом – здесь можно увидеть невероятно роскошные бульвары застроенные дворцовыми сооружениями эпохи Габсбургов. Интересно, что здания, которые выглядят как музеи или государственные учреждения, часто оказываются обычными жилыми домами. В некоторых можно даже арендовать апартаменты.

Главные визитные карточки столицы:

Набережная Дуная

– предлагает зрелищную панораму с куполами и шпилями, которые отражаются в воде. Термальные купальни – роскошные спа-комплексы, расположенные в пышно украшенных зданиях XIX века.

– роскошные спа-комплексы, расположенные в пышно украшенных зданиях XIX века. Руин-бары – уникальная ночная культура Пешта поселилась в заброшенных домах еврейского квартала. Здесь стараются максимально сохранить оригинальные предметы интерьера (можно даже воспользоваться ванной вместо столика) и граффити, сделанные вандалами.

Вопрос безопасности

Будапешт остается одной из самых безопасных столиц Европы с высоким показателем в 87 баллов из 100 по Индексу безопасности путешественников. Государственный департамент США присвоил городу 1-й уровень безопасности (самый высокий из возможных). В отличие от многих других мегаполисов, здесь низкий риск насильственных преступлений, мошенничества или преследований на улицах в ночное время. Однако, как и в любом туристическом центре, стоит сохранять базовую бдительность относительно карманных краж.

За пределами столицы: настоящая магическая Венгрия

Впрочем, не только Будапешт достоин внимания гостей страны. Чтобы увидеть аутентичную Венгрию, стоит выехать за пределы столицы. Венгерская провинция сохранилась почти нетронутой. И вот города и городки, которые точно стоит посетить тем, кто хочет глубже узнать ее секреты.

Сентендре

– уютный городок с мощеными улочками, пастельными барочными домами и художественными кафе. Он избегает эффекта "диснейленда" и сохраняет спокойную атмосферу. Голоке – село, занесенное в список ЮНЕСКО. Время будто остановилось здесь среди белых домов и деревянных средневековых церквей, а местные жители до сих пор поддерживают народные традиции.

– село, занесенное в список ЮНЕСКО. Время будто остановилось здесь среди белых домов и деревянных средневековых церквей, а местные жители до сих пор поддерживают народные традиции. Эгер – центр винодельческого региона. Город известен своим замком, барочными памятниками и термальными источниками, но здесь значительно меньше туристов, чем в столице.

– центр винодельческого региона. Город известен своим замком, барочными памятниками и термальными источниками, но здесь значительно меньше туристов, чем в столице. Вышеград – бывшая королевская резиденция. Цитадель на холме предлагает один из лучших видов на изгиб Дуная.

– бывшая королевская резиденция. Цитадель на холме предлагает один из лучших видов на изгиб Дуная. Тихань – живописный городок на берегу озера Балатон ("Венгерского моря"). Славится бенедиктинским аббатством и лавандовыми полями, которые летом напоминают Прованс.

Финансовый аспект в 2026 году

Готовясь к поездке, стоит избавиться от иллюзий, что Венгрия – это "почти бесплатная" страна. Будапешт стремительно догоняет западноевропейские столицы по уровню цен. Хотя он все еще дешевле Лондона или Парижа, репутация города как бюджетного направления постепенно уходит в прошлое.

Ориентировочные расходы

Жилье.

Отели среднего класса и качественные квартиры стоят от $130 до $200 за ночь в пик сезона. Хостелы в хороших районах (V или VII дистрикты) обойдутся в $25-$60. Питание. Простой обед в местном заведении обойдется в $8-$15, а ужин в ресторане с напитками – около $25-$30 с человека.

Венгрия остается привлекательной благодаря балансу между имперским лоском Будапешта, сказочностью маленьких городков и высоким уровнем личной безопасности. Хотя отдохнуть здесь так же дешево, как когда-то, уже, к сожалению, не получится. Впрочем, страна вполне стоит своих денег.

