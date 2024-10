Когда стартует горнолыжный сезон в разных странах мира

Осень в разгаре, а некоторые локации уже готовятся встречать лыжников и сноубордистов. Еще совсем немного и можно отправляться покорять горные склоны. Сегодня рассказываем, какие курорты откроются уже совсем скоро.

Видео дня

Австрия

Сезон катания начинается в конце октября и продолжается до апреля. Зельден — одна из самых известных центров для зимних развлечений. Он располагается на территории федеральной земли Тироль, в долине Эцталь. Его трассы простираются более чем на 140 километров. Здесь туристы смогут подняться на три вершины высотой около 3 тысяч метров над уровнем моря.

Аттракция славится après-ski культурой — забавами после насыщенного дня. Здесь работают бары с живой музыкой, кинотеатры, рестораны и дискотеки. А храбрецы могут заняться night-ski-snow — то есть ночным катанием.

Интересный факт: здесь каждый год проводят Кубок мира по горнолыжному спорту.

Еще один курорт – Кицбюэль. Самая популярная зона для лыжников – Hahnenkamm. Сюда можно подняться гондольным подъемником. Новичкам рекомендуем выбрать путь возле города Kitzbüheler Horn. Опытным отлично подойдет Steibergkogel.

Обязательно сходите в Museum Kitzbühel. Здесь путешественники увидят экспонаты разного снаряжения. Некоторым экземплярам более 100 лет. Также посетите усадьбу Bauernhausmuseum Hinterobernau. Здесь можно ближе познакомиться с бытом местных жителей.

Франция

Сезон стартует с начала ноября, заканчивается в апреле. Три Долины – самый большой горнолыжный регион в мире. Его маршруты простираются более чем на 600 километров. Кстати, здесь есть специальные трассы для фрирайда.

Куршевель находится на высоте около 2300 метров над уровнем моря. Снежный покров в окрестностях держится до поздней весны. Обязательно примите участие в сафари по склонам, во время которых можно полюбоваться невероятными пейзажами Альп.

La Rosièr находится в живописном регионе Савойя. Его особенность – панорамный вид на долину Тарантез. Курорт граничит с итальянским La Thuile. А еще между ними проложена общая сеть подъемников.

А в Alpe d'Huez найдете самый длинный спуск в Европе. На его покорение уйдет ориентировочно 1,5 часа.

Швейцария

Сезон катания начинается в начале декабря и продолжается до конца апреля. Самая популярная локация для зимних развлечений — Церматт. Он располагается у подножия культовой горы Матергорн.

Кстати, здесь действует запрет на въезд автомобилей. Поэтому локацию считают образцом экологически чистой зоны. Людям разрешено передвигаться на электромобилях или на санях, запряженным лошадьми. А еще аттракция входит во всемирно известную организацию "The Best of the Alps".

Интересный факт: здесь стоит самый высокий подъемник в Европе — Matterhorn Glacier Ride. Он поднимает туристов на высоту 3883 м над уровнем моря. Путешественники могут выбрать гондолы класса "люкс". Их всего 4. Во время поездки пол становится прозрачным.

Советуем посетить Matterhorn Museum - Zermatlantis. В музее можно зайти в кинозал, где транслируют видеополет над Альпами. Также здесь хранится оборудование и снаряжение, используемое альпинистами во время походов на протяжении многих лет.

Германия

Сезон обычно начинается в декабре и длится до конца марта. Гармиш-Партенкирхен находится недалеко от горы Цугшпитце — самой высокой вершины Германии. Здесь преобладают сложные и средней тяжести маршруты. А еще здесь работает горнолыжная школа.

Оберстдорф характеризуется трассами для беговых лыж и трамплинами для прыжков. Также здесь работает современный центр фигурного катания. Территорию обустроили зонами для сноубординга, пеших прогулок, парапланеризма и спуска на санях. А еще здесь есть каток и скалодром.

Рекомендуем пойти в Heimatmuseum Oberstdorf. Здесь находится самый большой ботинок в мире. Его длина достигает 3,5 метра, ширина – 1,20. Для его создания использовали 18 шкур крупного рогатого скота и горную веревку.

Швеция

Сезон катания стартует с середины ноября и продолжается до апреля. Оре – самый большой курорт в Скандинавии. В его состав входят четыре населенных пункта: Duved, Tegefjall, Are By и Are Bjornen. В каждом проложены подъемники и трассы.

Здесь рекомендуем посетить Åre Old Church. Святыню возвели в конце X века. А еще съездите в один из самых красивых водопадов в стране — Ristafallet. Но к самому большому – Tannforsen.

В Селене размещается более 100 маршрутов. Ячейка славится большим количеством зон для сноубординга. Здесь путешественники смогут заняться разными видами развлечений. В частности, ледолазением, поездками на собачьих упряжках и снегоходах, катанием на коньках и ледовым картингом.

Ну что, вы готовы к зимним развлечениям?

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горных маршрутах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!