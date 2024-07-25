Пляжный отдых в Болгарии: какой курорт выбрать

Одна из самых популярных европейских стран радушно принимает туристов со всего мира. Сочетание золотых пляжей с оздоровительными центрами привлекает путешественников ежегодно. Куда поехать этим летом – рассказываем ниже.

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Бургас

Большой портовый городок располагается у Черного моря. Местные жители говорят, что его покровителем является сам Николай Чудотворец. Преимуществом этого курорта есть собственный международный аэропорт. А также здесь хорошо развита транспортная развязка.

Одной из красивейших набережных является Болата. Она находится недалеко от мыса Калиакра. Сюда часто приезжают любители дайвинга. Здесь можно арендовать зонтики и лежаки. Кстати, советуем отправиться на прогулку на лодках по акватории залива и понаблюдать за дельфинами и тюленями.

Пиковый сезон – с июля по август. Температура воздуха колеблется от +30°C. Для тех, кто стремится к более уединенному отдыху, рекомендуем приехать в сентябре. Погода все еще теплая, как и вода, а посетителей становится меньше.

Провинция славится парком у моря, песчаными скульптурами и собором Святого Кирилла и Мефодия. Обязательно поезжайте в Морской сад. На территории располагаются лесопарковая зона, фонтаны, игровые площадки, кафе, театр под открытым небом, теннисные корты и т.д. Прекрасная локация для вечерних прогулок. Невероятные фотографии можно сделать из местного пирса. Здесь открывается живописный пейзаж.

А еще советуем отправиться в путешествие на катере на остров Святой Анастасии. Здесь находится ресторан, музей, гостевые дома и маяк. Не поверите, но в XX веке это место выполняло функцию тюрьмы.

Солнечный берег

За экологические качества курорт наградили самым высоким международным статусом Голубого флага. Поэтому можете быть уверены в чистой воде и комфортных прибрежных территориях. Кстати, локация соответствует своему названию. 300 дней в году солнце светит ярко и радует жителей. Город был основан еще в 1959 году, когда появились первые оздоровительные центры.

Побережье преимущественно песчаное, а вход в воду – пологий. Так как море не глубокое, здесь комфортно отдыхать семьям с детьми. Сезон начинается в конце мая и заканчивается в конце сентября. Комплекс включает в себя не только доступную инфраструктуру: кафе, рестораны, казино и ночные клубы, но и спортивные развлечения. Например: дайвинг-центр, поля для гольфа, дорожки для боулинга и клуб верховой езды. Обязательно посетите местный аквапарк – самый лучший в Болгарской Ривьере. Здесь размещаются около 300 аттракционов для взрослых и малышей всех возрастов. А еще сможете пойти в мини-зоопарк на территории.

Кстати, можно сходить на шоппинг в магазины известных брендов и бутики с одеждой болгарских дизайнеров.

Несебр

Настоящая жемчужина страны располагается на скалистом полуострове, к северу от Бургаса. В основном, береговая линия песчаная, а вода чистая и прозрачная. Советуем приезжать сюда с июля по август, когда температура воздуха колеблется до +29°C.

На Северном пляже предлагают все удобства для отдыха: кабинки для переодевания, солнцезащитные зонтики, лежаки, душ с пресной водой и туалет. А еще каждые 50 метров находятся пункты спасателей. Также дежурят работники скорой помощи.

Перекусить можно в кафе Bistro Kitchen Beach. Комфортный спуск найдете на Южной набережной. Возле нее располагаются большой парк и фонтан, где туристы прячутся от палящего солнца. Кстати, здесь налажена выносная торговля фаст-фудом и кукурузой.

Вся территория города находится под охраной ЮНЕСКО. Все из-за большого количества старинных памятников архитектуры. Старый Несебер – самая древняя часть провинции. Что любопытно, несколько веков назад часть города ушла под воду. На оставшейся на суше находятся основные городские сооружения и церкви. Обязательно отправьтесь в прогулку на катере, чтобы рассмотреть затонувшие районы, которые видны при хорошей погоде.

У самого входа в старую часть центра увидите археологический музей. Его построили в 1994 году. Здесь будет возможность познакомиться с редкой коллекцией древних монет, драгоценностей и посуды. А еще найдете старинные якоря, обломки статуи и надгробные плиты. Обязательно пойдите к здешней ветряной мельнице, на территории которой регулярно выступают фольклорные коллективы, труппы артистов и танцевальные группы.

Поморие

Здесь вы найдете самые низкие цены. Город славится своими лечебными грязями, которые добывают со дна лиманного озера. Они характеризуются черным песком, который очень полезен для опорно-двигательного аппарата. Все из-за повышенного содержания железа.

Для посетителей на пляжах доступна аренда шезлонгов и зонтов. На территории есть спасательный пост и места для курения. Набережная на косе отдалена от людей. Поэтому если нуждаетесь в более спокойном отдыхе, направляйтесь сюда. Имейте в виду, что цивилизованное оборудование здесь отсутствует. Южный берег советуем выбирать для семей с малышами. Вход в море пологий, вода теплая.

Чтобы провести интересно время, рекомендуем поехать в исторический музей. Здесь хранят разные экспонаты: национальные костюмы, монеты из золота и серебра. Обязательно посетите Фракийскую гробницу. Сразу перед ней растут фруктовые сады, где вы сможете увидеть механизм выращивания киви и других тропических фруктов.

Лето в разгаре! Запланируйте свое путешествие!

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