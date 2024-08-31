Пляжные курорты Великобритании: куда поехать в начале осени

Знаете ли вы, что страна королей и принцев может похвастаться десятками курортов и сотнями пляжей? Давайте наконец отойдем от мифа о вечно туманном Лондоне и отправимся исследовать береговую линию монархии.

Видео дня

Пейнтон

Приморский городок располагается на побережье залива Тор в графстве Девон. Регион славится мягким климатом, похожим на средиземноморский. Главный пляж – Paignton Beach. Здесь можно арендовать водный велосипед, прокатиться на лодке или отправиться на рыбалку в соседнюю гавань. Также здесь находится пирс, усеянный разнообразными кафе, магазинчиками и развлекательными аттракциями для малышей.

Если путешествуете с детьми, отправляйтесь к Broadsands Beach. Вдоль берега размещаются цветные домики, которые точно понравятся самым маленьким. Здесь можно не только погреть косточки, но и заняться виндсерфингом. Кстати, локация имеет отличие Голубой флаг.

Советуем посетить аквапарк Splashdown Quaywest. Здесь есть водные горки и открытые бассейны, в том числе и детский. Обязательно выделите время на Paignton Zoo Environmental Park. В зоопарке проживают тигры, крокодилы, гориллы и другие экзотические звери. А еще здесь можно отправиться в небольшое путешествие на минипоезде.

Бриксхем

Прибрежный городок располагается на юго-западном побережье Англии в районе Торбей. Одним из чистейших пляжей на Английской Ривьере называют Breakwater Beach. Чаще всего сюда приезжают ценители подводного плавания. Вода в море тёплая и спокойная, поэтому здесь можно учиться дайвингу.

Если нуждаетесь в тишине и покое, поезжайте к St. Mary's Bay — уединенной береговой линии со скалистыми образованиями вокруг. Но имейте в виду, чтобы сюда спуститься нужно преодолеть крутую лестницу.

Узнать больше об истории региона можно в Heritage Museum. В коллекции музея насчитывается более 10 тысяч экспонатов – от орудий рыбалки и быта до оружия наполеоновских времен.

А еще советуем прогуляться к Berry Head National Nature Reserve – живописному заповеднику, частично напоминающему природу Ирландии. Здесь можно сделать невероятные фото и насладиться видом на пролив Ла-Манш.

Брайтон

Располагается на южном побережье Англии, в 80 километрах от Лондона. Летом оживленный морской курорт превращается в шумные танцевальные площадки под открытым небом. Здесь преобладает умеренно теплый климат, а средняя температура воздуха колеблется от 20°С до 23°С.

Чаще всего британцы отдыхают на главном пляже Brighton Beach. Когда-то здесь находился рыболовный порт, сегодня – многочисленные яхт-клубы, рестораны и сувенирные лавки. Одна из самых известных достопримечательностей города – Brighton Palace Pier. С локации открывается великолепный вид на побережье. Также здесь есть кафе, бары и аттракции.

Обязательно поднимитесь на обзорную башню Brighton i360, которая входит в список самых высоких в Европе. Ее высота достигает 162 метров. На верх доставляет стеклянная капсула, которая поднимается каждые 30 минут. А еще посетите Музей игрушек и моделирования. Общее количество экспонатов составляет более 20 тысяч.

Истборн

Морской курорт находится на побережье пролива Ла-Манш. Основная туристическая инфраструктура города – 6-ти километровый пляж и набережная Eastbourne Beach, вдоль которой располагаются гостиницы и гостевые дома. Конечно, здесь стоят душевые, туалеты и раздевалки. Кстати, ценители водного спорта здесь смогут заняться виндсерфингом и паддлбордингом.

Обязательно пойдите к Истборнскому пирсу, построенному еще в 1870 году. Интересный факт: он появляется в нескольких кинокартинах, в частности "Последние желания" (2001) и "Брайтонский леденец" (2010).

Также советуем прогуляться меловым мысом в Восточном Сассексе. Оттуда можно полюбоваться маяком Belle Tout. Кстати, сейчас он не работает. Вывели его из эксплуатации из-за густого тумана, постоянно приглушавшего свет.

Борнмут

Пляжный курорт находится в графстве Дорсет. Здесь преобладает умеренный климат, а лето теплое и сухое. Средняя температура воздуха колеблется от 20 до 23°С. На пляже Southbourne Beach можно арендовать домик. Также здесь есть туалеты и кабинки для переодевания. А еще побережье имеет отличие Голубой флаг.

Если путешествуете с детьми, рекомендуем выбрать Alum Chine Beach. Здесь есть игровая детская площадка и необычные магазинчики с мороженым.

Обязательно поезжайте в природный заповедник Stanpit Marsh. На его территории произрастает более 300 видов растений, некоторые из них находятся под угрозой исчезновения. Также посетите музей Russel Cotes. Когда-то в доме проживала семейная пара, собравшая большую коллекцию экспонатов викторианской эпохи. Впоследствии ее передали городу.

Посещайте новые места! Отправляйтесь на отдых к английскому побережью!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о бюджетных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!