Куда не стоит ехать этой весной: эксперты назвали неудачные направления

Весна традиционно считается идеальным временем для путешествий: природа просыпается, очереди у достопримечательностей еще не достигли пика, а солнце ласково греет, а не выжигает. Однако в 2026 году привычная логика может дать сбой, превратив вашу желанную поездку в ряд бюрократических преград и лишних расходов.

Пока одни города вводят рекордные туристические сборы, существенно "бьют" по кошельку, другие — вводят жесткие ограничения, ориентируясь исключительно на состоятельных VIP-гостей. Команда экспертов Travel Off Path, которая ежедневно держит руку на пульсе мирового туризма, предупреждает: в этом сезоне некоторые популярные направления принесут больше стресса, чем удовольствия.

Севилья, Испания

Почему лучше избегать

Апрельская ярмарка Feria de Abril выглядит идеально на фото, но на практике более 90% палаток – частные, куда пускают только по приглашению. Обычные туристы оказываются в переполненных общественных зонах, переплачивают за отели и чувствуют себя посторонними наблюдателями.

Что выбрать вместо этого

Кордова, Испания – Fiesta de los Patios в мае. Местные жители открывают для всех свои роскошно украшенные цветами внутренние дворики. Атмосфера открытая, доступная и по-настоящему волшебная.

Вашингтон, США

Почему лучше избегать

2026 год – 250-я годовщина США. Ожидается рекордная толпа (почти вдвое больше, чем обычно), массовые перекрытия, строительные работы и заоблачные цены на все.

Что выбрать взамен

Парк Branch Brook в Ньюарке, Нью-Джерси. Здесь растет больше сакур, чем в Вашингтоне, при этом значительно меньше людей и никакого праздничного ажиотажа.

Киото, Япония

Почему лучше избегать

Новый многоуровневый туристический налог (до 900% роста для люксовых отелей) плюс миллионы посетителей. Стоять бок о бок в Гионе во время цветения сакуры – это далеко не тот покой, о котором мечтают.

Что выбрать вместо этого

Канадзава – "маленькое Киото" с прекрасными садами Кенроку-эн, историческими кварталами гейш и значительно меньшим количеством туристов.

Майами-Бич, США

Почему лучше избегать

Строгие ограничения: комендантский час в полночь, проверка сумок, контрольно-пропускные пункты, сумасшедшие парковочные сборы ($100 (4300 грн) для нерезидентов). Даже спокойный отдых превращается в контролируемую зону.

Что выбрать взамен

Клируотер-Бич или Сент-Питерсберг (побережье Мексиканского залива). Прекрасные белые пляжи, теплая вода и гораздо более спокойная, дружественная атмосфера.

Венеция, Италия

Почему лучше избегать

Расширенная система платы за въезд для однодневных туристов (до 10 € (500 грн) в последний момент), обязательная регистрация даже для ночующих. Романтика уступает ощущению тематического парка.

Что выбрать взамен

Тревизо – всего 20 минут на поезде от Венеции. Каналы, волшебные мосты, вкусный тирамису и практически полное отсутствие толп.

Канарские острова, Испания

Почему лучше избегать

Масштабные протесты местных под лозунгом "Канарские острова имеют предел", новый экологический налог (до 25 € (1300 грн) за некоторые маршруты), ощущение нежелательности гостей.

Что выбрать взамен

Азорские острова, Португалия. Вулканические пейзажи, океан, природа и настоящий экотуризм без массового туризма и протестов.

