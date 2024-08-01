Пилот самолета со 193 пассажирами на борту потерял сознание во время полета: объявлен красный уровень тревоги. Что известно

Один из пилотов авиакомпании Великобритании easyJet потерял сознание во время полета из Лондона в Лиссабон. Во время инцидента на борту самолета находились 193 пассажира.

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Из-за неожиданной проблемы со здоровьем у работника рейса, был объявлен красный уровень тревоги, пишет Mirror. Сигнал подается с целью защиты пассажиров и бортпроводников. Обычно в таких ситуациях пилоты обязаны совершить срочную посадку в ближайшем, специально отведенном месте.

Самолет, на борту которого находились почти 200 пассажиров, вылетел из лондонского аэропорта Лутон и направлялся в Лиссабон. Однако, во время перелета, второму пилоту стало плохо, в результате чего он потерял сознание. В салоне летательного аппарата началась паника, ведь экипажу пришлось объявить красный уровень тревоги.

К счастью, другому летчику удалось успешно приземлиться, поэтому никто из пассажиров не получил повреждений. По прибытии в столицу Португалии пострадавшего сразу же доставили в больницу Санта-Мария.

Подобный случай среди работников авиалиний произошел не в первый раз. В прошлом году самолет компании Ryanair совершил аварийную посадку в аэропорту Фару, ведь одному из пилотов стало плохо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как пилоты врут пассажирам во время задержек рейса.

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