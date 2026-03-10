Откройте настоящую красоту Канады: 5 мест, где обязательно следует побывать

Канада – это страна, где природа поражает масштабами, а города сочетают современность с историей. Здесь можно увидеть горные хребты, озера, водопады и уютные винные долины. Туристы часто знают только самые популярные локации, но настоящая красота страны открывается немного глубже.

Некоторые места удивляют природой, другие – атмосферой и культурой. Эксперты Travel off Path рассказали о пяти направлениях в Канаде, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Квебек, провинция Квебек

Если хочется ощутить атмосферу старой Франции, не пересекая Атлантику, стоит отправиться в город Квебек. Это единственный укрепленный город Северной Америки к северу от Мексики, где сохранились исторические городские стены.

Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Панораму города определяет величественный отель Шато Фронтенак, один из самых известных и самых фотографируемых отелей в мире. Но настоящая атмосфера ощущается в Нижнем городе, где узкие мощёные улицы квартала Пети-Шамплен заполнены ремесленными лавками, маленькими галереями и бистро, где подают классические французские блюда рядом с современной канадской кухней.

В 15 минутах езды на север расположено поселение Вендаке – родина народа гурон-вендат. Здесь можно посетить ночную прогулку Onhwa' Lumina – мультимедийное световое шоу прямо в лесу, которое рассказывает историю этого коренного народа.

Национальный парк Банф, Альберта

Банф – настоящий символ Канадских Скалистых гор. Его ледниковые озера, такие как Луиз, Морейн и Пейто, известны уникальным ярко-бирюзовым цветом воды.

Популярность парка настолько велика, что летом здесь бывают миллионы туристов. Поэтому власти ввели ограничения на парковку и систему шаттлов к самым известным озерам. Например, подъехать к озеру Луиз в разгар дня в июле уже почти невозможно.

Важно правильно выбрать время для путешествия. Бирюзовый цвет озер появляется только тогда, когда ледники активно тают – примерно с середины июля. А если хочется избежать толп, лучший период – середина сентября. Именно тогда лиственницы в горах на несколько недель становятся ярко-золотыми, создавая один из самых красивых осенних пейзажей в Канаде.

Ванкувер

Ванкувер часто называют одним из самых комфортных городов для жизни в мире. Это современный мегаполис со стеклянными небоскребами, расположенный между Тихим океаном и прибрежными горами.

Его уникальность в том, что здесь можно совместить городской отдых с природой. Утром – кататься на лыжах на горе Граус, а днем уже отдыхать на пляже Китсилано. Сердцем города является Стэнли-парк – огромный прибрежный лес площадью более 400 гектаров. Это не декоративный парк, а настоящий кусок дикой природы, который окружает популярная велосипедная дорожка вдоль побережья.

Недалеко от города проходит знаменитое шоссе Sea to Sky, ведущее к курорту Уистлер. По дороге стоит посетить культурный центр, созданный двумя народами коренных наций, где можно узнать больше об их истории и традициях.

Национальный парк Грос-Морн, Ньюфаундленд и Лабрадор

На западном побережье острова Ньюфаундленд расположен один из самых уникальных природных парков Канады. Грос-Морн внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей уникальной геологии.

Здесь можно буквально увидеть "кости Земли". В районе Tablelands поверхность покрывают редкие горные породы, которые когда-то были частью земной мантии и поднялись на поверхность примерно полмиллиарда лет назад. Ландшафт выглядит почти инопланетным – рыже-оранжевые холмы, почти лишенные растительности.

Одно из самых впечатляющих мест парка – Western Brook Pond, огромный фьорд, окруженный отвесными скалами. Чтобы добраться до него, нужно пройти примерно 45 минут через прибрежные болота до пристани, откуда отправляются лодки.

По вечерам стоит посетить небольшие прибрежные деревни, например Woody Point или Cow Head, где сохранилась традиционная культура Ньюфаундленда.

Регион Ниагары, Онтарио

Большинство туристов приезжают сюда только ради знаменитого Ниагарского водопада. Но регион гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Кроме водопада, здесь стоит посетить Niagara Parks Power Station – историческую электростанцию, где можно спуститься примерно на 55 метров под землю и пройти по старому тоннелю к смотровой площадке прямо у реки.

Еще одна интересная идея – проехать по живописной дороге Niagara River Parkway, которая тянется примерно на 56 километров вдоль реки Ниагара. Она ведет к историческому городку, который славится виноделием. Благодаря особому микроклимату здесь производят известное канадское ледовое вино (Icewine).

