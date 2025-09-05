Отдых в Украине осенью 2025 года: куда поехать и что посмотреть

Начало осени – не повод замыкаться дома и отказываться от путешествий. Тем более, что даже в пределах Украины есть немало локаций, которые имеют потрясающий вид именно в осенние дни.

Куда можно отправиться, выясняло издание "Шотам". Вот пятерка лучших локаций, где стоит побывать в этом сезоне.

Гора Хомяк

В любой непонятной ситуации отправляйся в Карпаты – главное правило украинского путешественника. Например, поход на гору Хомяк займет всего один день. Дорога начинается от села Татаров, откуда вверх ведет извилистая тропа. Сперва она серпантином поднимается сквозь густой хвойный лес, а дальше еще полкилометра придется идти по камням. В награду за приложенные усилия вы получите потрясающую панораму, открывающуюся с вершины. Отсюда видны горы Синяк и Довбушанка, а когда день ясный, простираются виды аж на Черногорский массив с Петросом и Говерлой. Подъем занимает примерно 3–4 часа, ведь высота горы достигает 1542 метров.

Чуть ниже вершины расположена полонина Хомяка, а рядом с ней — полонина Бараня. Здесь гуцулы выпасают скот и варят сыр по давним традициям. Туристам охотно предлагают попробовать свежую брынзу и даже приобрести ее домой.

Добраться до Хомяка можно разными способами: общественным транспортом, собственным авто или поездом до Татарова. А уже в самом селе стоит осмотреть старинную железнодорожную станцию и церковь святого Дмитрия, которой более полутора веков. Поблизости есть и другие интересные локации: горнолыжный курорт Буковель, расположенный всего в 15 км, живописная Ворохта — в 8 км, а величественная Говерла — в 34 км.

Подземелья Тернопольщины

За подземными приключениями отправляйтесь на Тернопольщину – здесь можно попутешествовать по пещерам. Оптимистическая, например, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная гипсовая пещера в мире: ее коридоры простираются более чем на 250 км и занимают площадь около 2 гектаров. Это настоящий лабиринт, расположенный на глубине 20 метров. Гуляя здесь, можно увидеть маленькие озерца, кристаллы гипса и обвальные отложения. Не менее впечатляет и пещера Млынки: хоть она и короче (28 км), однако стены здесь сияют белыми, желтыми, черными и даже красными кристаллами, а в залах можно увидеть сталактиты.

Путешествуя по Тернопольщине, стоит также посетить Национальный парк "Кременецкие горы". Это уникальная местность, ведь здесь растет береза Клокова — больше нигде в Украине ее не встретишь. А после аннексии Крыма еще одно редкое растение, солнцецвет седой, сохранилась только на Девичьих скалах этого массива. Многие представители флоры и фауны парка занесены в Красную книгу Украины. Для посетителей подготовили множество активностей: девять эколого-туристических маршрутов, экскурсии в старинные Кременецкие каменоломни, четыре веломаршрута общей протяженностью более 200 км. А еще здесь можно покататься на санкороликах или даже попробовать полетать на параплане.

Бакотский залив

Не менее впечатляющее место — Бакота в Хмельницкой области. Когда-то это было село, но после затопления села в начале 1980-х гг. для строительства Днестровского водохранилища здесь образовался живописный залив, который теперь является частью Национального природного парка "Подольские Товтры". Этот парк внесен в список семи природных чудес Украины. Бакотский залив предлагает немало развлечений на воде. Летом здесь приятно купаться. А осенью стоит взять лодку, чтобы покататься по тихой воде. Даже просто наблюдать закат здесь особенно интересно.

Над заливом возвышается скальный монастырь, основанный еще в XII–XIII веках и высеченный в толще 120-метровой Белой горы. До нашего времени сохранились три пещеры и ниша, открытые для посетителей, а над ними обустроена смотровая площадка "Белая гора", откуда видно все величие местных пейзажей.

Карпатское море

Карпаты же дарят не только походы по лесам и восхождения на вершины, но и возможность освежиться в горных реках и озерах. Жемчужиной среди здешних водоемов считают Ольшанское водохранилище, известное как Карпатское море. Оно находится в долине реки Теребля в Хустском районе Закарпатья. Водохранилище протянулось более чем на десять километров, занимает площадь около 80 гектаров и имеет глубину до восьми метров. На фоне зеленых гор зеркальная гладь воды выглядит удивительно живописно. Добраться сюда несложно: достаточно приехать в Хуст или Тячев, а оттуда автобусом доехать до села Ольшаны.

Рядом есть еще несколько интересных туристических мест. В Колочаве стоит посетить музей архитектуры и быта "Старое село". В селе Малая Уголька туристов ждет природное чудо — карстовый мост. Это огромная арка в известняковой скале Чур, которая образовалась еще в те времена, когда Карпаты были дном моря. А в Синевире действует Центр реабилитации бурого медведя, где ухаживают за животными, пострадавшими от жестокого обращения или природных проблем.

Дендропарк "Софиевка"

А вот в Черкасской области расположена настоящая жемчужина садово-паркового искусства — дендрологический парк "Софиевка". Находится он в городе Умань и является памятником любви магната Станислава Щенсного Потоцкого. В конце XVIII века он подарил этот парк своей жене Софии как символ своих чувств.

На площади почти 180 гектаров расположились каменные массивы, пруды, фонтаны, подземные гроты и пещеры. "Софиевка" не только удивляет красотой, но и выполняет важную научную функцию: это один из главных центров акклиматизации и выращивания растений в Правобережной Лесостепи, который ныне имеет статус научно-исследовательского института Академии наук Украины. А еще осенью парк взрывается яркими осенними красками и приобретает потрясающий вид.

