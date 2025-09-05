Назван самый безопасный город Европы для путешествий

Одна из причин, которая побуждает жителей популярных курортов выходить на протесты против туристов, это рост преступности. В локациях, где ходят толпы расслабленных отдыхающих, воры и мошенники видят настоящее поле для наживы.

Именно поэтому американский Государственный департамент регулярно пересматривает оценку безопасности различных точек мира для граждан США. Его рекомендации стоит принимать во внимание и другим путешественникам. И, как пишет издание Travel off Path, один популярный приморский европейский город получил от Госдепа самую высокую оценку безопасности. Здесь практически нет насильственных преступлений, и даже мелкая кража — редкость.

Дубровник – это небольшой хорватский город с населением около 41 000 человек. Его окружают хорошо сохранившиеся средневековые стены, а под ними плещутся бирюзовые волны теплого Адриатического моря.

Славится Дубровник своим Старым городом. Лабиринт мощеных улочек, окруженных зданиями цвета охры, словно сошел с открытки. Украшают город готический княжеский дворец и барочная церковь Святого Власа. А выйдите на пляж, и вы увидите уютные бары, расположенные на скалах у подножия старинных укреплений.

Популярности Дубровнику добавило и то, что канал НВО выбрал его в качестве площадки для съемок сериалов "Игра престолов" и "Дом дракона". Он играл роль столицы Семи Королевств – Королевской гавани. И теперь сюда стекаются потоки фанатов шоу, которые хотят увидеть любимые кадры собственными глазами.

Несмотря на это, Дубровник сохраняет статус европейского города с самым низким уровнем опасности. Согласно новому исследованию британского туроператора Riviera Travel, который составил рейтинг лучших городов Европы по уровню безопасности, именно эта жемчужина Хорватии заняла в нем первое место. Солнечный курорт, расположенный на южном побережье балканской страны, получил общий рейтинг безопасности 44,14 из 100. Уровень преступности в этой оценке занимает лишь 8,76 балла. Чем ниже оценка – тем лучше.

Вторым городом в этой категории стал Таллинн, очаровательная столица Эстонии. Для сравнения, он набрал 18,96 баллов по уровню преступности.

Причинами, почему Дубровник остается настолько безопасным, называют несколько факторов. Прежде всего срабатывает фактор небольшого города – тут преступнику легче попасться, чем в большом мегаполисе. Кроме того Дубровник зажат между скалистыми горами и морем, из-за чего его территория достаточно ограничена, и это облегчает работу полиции. Кроме того, власти Хорватии жестко контролируют потоки нелегальных мигрантов в страну, что тоже положительно влияет на уровень безопасности, в том числе на курортах.

