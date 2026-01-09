Основанное 8 веков назад: село в Португалии прозвали 'тайным королевством'

Португалия давно ассоциируется с Лиссабоном и Порту, но настоящие открытия часто скрываются вдали от туристических маршрутов. Именно там, среди гор и каменных улиц, сохранились места, где время будто замедляется.

Небольшое село в Португалии еще называют "тайным королевством". Почему стоит посетить Каштелу-Нову рассказало издание Express.

Село Каштелу-Нову – настоящая скрытая жемчужина Португалии, о которой знают далеко не все путешественники. В то же время оно получило международное признание: населенный пункт вошел в список лучших туристических деревень мира по версии UNWTO.

Организация оценивает такие места по строгим критериям – от сохранения культурного и природного наследия до безопасности, возможностей для местных жителей и экологической ответственности. Каштелу-Нову сумело совместить все эти составляющие.

Поселение было основано более 800 лет назад и является одним из древнейших в регионе. Самое первое письменное упоминание о селе, тогда еще под названием Алпреада, датируется примерно 1202 годом.

Значительную роль в формировании его облика сыграл король Динис, который укрепил замок, придав ему характерные готические черты, и инициировал возведение средневековых сооружений. Именно замок на вершине холма и сегодня доминирует над селом, открывая панорамные виды на горы Гардуня.

Одной из главных достопримечательностей Каштелу-Нову являются римские термы Кинта-ду-Эрведал – важная археологическая достопримечательность региона. Они свидетельствуют о том, что эти земли были заселены еще задолго до средневековья.

Туристы также могут увидеть, как в древности здесь топтали виноград, посетить старинные имения и пройтись по "Пути мельника", ведущей к ветрякам, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни села.

Каштелу-Нову стало первым туристическим направлением в Португалии, которое достигло полной углеродной нейтральности. Для гостей здесь даже предусмотрены электромобили, доставляющие путешественников с ближайших железнодорожных станций.

Путешествие из Лиссабона занимает примерно три с половиной часа на поезде или около двух с половиной – автомобилем. Деревня также расположена неподалеку от Coimbra – живописного университетского города со средневековым старым центром.

