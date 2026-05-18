Опередила Францию и Испанию: какая страна стала туристическим хитом Европы

Мальта официально превратилась в новый главный туристический магнит европейского континента. Эта небольшая страна, расположенная на трех островах между Сицилией и Северной Африкой, долгие годы была популярным местом отдыха для европейцев, но теперь она массово привлекает путешественников из других уголков мира.

Настоящий бум популярности подтверждается статистикой: в прошлом году зафиксировали 12% прироста посетителей, а в 2026 году страна уверенно движется к отметке в 4 миллиона гостей. Такой поток людей является потрясающим, поскольку вся площадь государства составляет чуть более 300 квадратных километров, что делает ее значительно меньше того же Нью-Йорка.

Как отмечает Travel Off Path, стремительному взлету также способствует восстановление прямых трансатлантических авиарейсов после длительной паузы.

Чем интересен отдых на Мальте

Главной визитной карточкой республики является ее побережье, где расположены одни из самых живописных пляжей Средиземноморья – от скалистых бухт до гладких песчаных зон с прозрачной водой. Самые известные пейзажи с бирюзовой водой скрыты на крошечном необитаемом острове Комино, где расположена знаменитая Голубая лагуна.

Несмотря на летний наплыв людей, это место поражает своей красотой. Для тех, кто хочет избежать больших скоплений экскурсионных лодок, отличной альтернативой станет Голден-Бей с невероятными закатами и семейной атмосферой или длинная песчаная полоса в заливе Меллиха.

Искателям приключений стоит посетить Сент-Питерс Пул – природный бассейн среди скал, который идеально подходит для прыжков в воду.

Отдельным преимуществом отдыха здесь является высокий уровень безопасности. В отличие от популярных курортов Франции или Испании, путешественникам на мальтийских пляжах не приходится постоянно волноваться из-за карманников. Ограниченная островная территория просто не оставляет злоумышленникам шансов для побега, поэтому общая атмосфера остается спокойной и расслабленной.

Шарм Старого Света и скрытые сокровища Мальты

Культурное наследие Мальты способно удивить даже опытных путешественников большим количеством древних городов. Столица Валлетта считается самой маленькой по площади столицей в ЕС, но её лабиринты узких улиц из известняка скрывают настоящие сокровища, среди которых роскошный барочный собор с шедеврами Караваджо.

Напротив столичного залива расположено историческое объединение трех укрепленных городов (Витториоза, Сенглея и Коспикуа), где величественные фортификационные стены и замки создают атмосферу средневековой сказки. Однако настоящим историческим сердцем страны считается Мдина – окруженный рвом старинный городок в глубине острова, который своим величием напоминает известный Дубровник.

Тем, кто желает увидеть что-то особенное, эксперты советуют обязательно отправиться на соседний остров Гоцо, куда можно добраться за 25 минут на пароме. Эта меньшая часть страны имеет собственный уникальный колорит и выглядит еще более уютной и спокойной. Главным украшением Гозо является цитадель Виктория, расположенная в самом центре острова, а местная традиционная кухня оставит незабываемые впечатления у любого гурмана.

Прямые рейсы и уникальная природа острова Гоцо

Дополнительной жемчужиной острова Гоцо является пляж Рамла Бей на северном побережье, который поражает своим необычным песком красноватого оттенка в окружении голубых вод и пышной зеленой долины, ярко контрастирующей с засушливыми пейзажами главного острова.

Также здесь расположен залив Двейра со скрытым от многих туристов Внутренним морем, а ценители древности будут в восторге от мегалитических храмов Джгантия, которые по возрасту превосходят даже египетские пирамиды.

Попасть в этот земной рай с 7 июня 2026 года станет еще проще благодаря запуску прямых летних рейсов авиакомпании Delta из Нью-Йорка в международный аэропорт Лука, которые будут выполняться три раза в неделю. Поскольку этот маршрут является сезонным, а популярность направления стремительно растет, билеты стоит бронировать заранее, хотя для путешественников всегда остается бюджетный вариант пересадочных рейсов из Лондона или Барселоны от 25 долларов (1100 грн).

