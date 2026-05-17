Путешественник посетил 5 самых известных столиц Европы: есть явный победитель

Алина Милсент
Европа имеет немало красивых столиц, но после поездок в Лондон, Париж, Рим, Амстердам и Берлин путешественник назвал явного фаворита. По его словам, все пять городов имеют собственный характер: Лондон и Париж поражают ритмом, Амстердам – спокойной атмосферой, Берлин – историей, а Рим – сочетанием древности, еды и живого городского настроения.

Но именно столица Италии произвела на него самое сильное впечатление. Путешественник признался, что Рим давно был в его списке желаемых направлений, но город не просто оправдал ожидания, а превзошел их. Детали информирует Express.

Рим производит впечатление "живого музея". Это город, где современная жизнь существует рядом с древними руинами. Мощеные улицы, античные памятники, площади, фонтаны и маленькие заведения создают ощущение, что история становится частью ежедневного маршрута.

Большинство туристов в Риме прежде всего идут в Колизей, но путешественник советует не обходить стороной Римский форум, который расположен рядом.

Руины вдоль Виа Сакра хранят память о важнейших сооружениях Древнего Рима. Среди них – храм Сатурна и арка Септимия Севера. Это место помогает лучше понять масштаб города, который веками был центром империи.

После прогулки историческими локациями путешественник советует сделать остановку на площади Навона, взять мороженое и дойти до Испанской лестницы. Но больше всего его поразил фонтан Треви. По его словам, даже новая плата в 2 евро за доступ к передним ступенькам возле памятника не испортила впечатление. Он считает, что это стоит того, чтобы сделать хорошее фото и увидеть фонтан вблизи.

Также путешественник вспомнил известную традицию: если бросить монету правой рукой через левое плечо, это якобы означает, что однажды человек вернется в Рим. 

Автор советует заказать пешую экскурсию с гидом. По его словам, двухчасовая вечерняя прогулка стала не только возможностью познакомиться с другими англоязычными туристами, но и способом заметить детали, мимо которых он сам мог бы просто пройти. Гид обращал внимание на интересные исторические факты и менее очевидные элементы города. Например, на древние обелиски Рима, которых в столице Италии больше, чем многие туристы ожидают увидеть.

Несмотря на репутацию недешевого города, путешественник не назвал Рим слишком затратным направлением. Он отметил, что при желании здесь можно путешествовать довольно бюджетно.

Три ночи в трехзвездочном отеле неподалеку от базилики Санта-Мария-Маджоре стоили ему 239 евро. На обед он покупал несколько кусков пиццы за небольшие деньги, а вечером ужинал на тихих улочках в стороне от главных туристических потоков. За порцию спагетти болоньезе он платил около 12 евро.

Отдельно путешественник отметил местных жителей. По его словам, римляне показались ему бойкими, разговорчивыми и дружелюбными, даже когда он пытался говорить с ними на ломаном итальянском.

