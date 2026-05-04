Не думайте о Милане: итальянский шеф назвал 'аутентичный' город, который стоит посетить всем

Когда мы думаем об отпуске в Италии, сначала вспоминаем такие города как Рим, Милан, Венеция или Флоренция. Однако из-за популярности у туристов они давно потеряли аутентичность. Поэтому тем, кто ищет настоящего локального опыта без сетевых отелей и кафе итальянский шеф-повар Винченцо Проспери посоветовал обратить внимание на Бари.

Как пишет Express, Проспери называет Бари "старым городом, где бабушки лепят пасту прямо на побережье". При этом за последние десять лет этот порт только улучшился, став одной из самых крутых локаций на юге Италии. Это аутентичный и живой город с населением более 315 тысяч человек, который одновременно является важным средиземноморским портом и энергичным студенческим центром.

Бари четко делится на несколько частей. Старый город, или Бари-Веккья, – это настоящий лабиринт исторических улочек, среди которых спрятана потрясающая базилика Святого Николая XI века. Рядом раскинулась очаровательная площадь Пьяцца-дель-Феррарезе, с которой открывается вид на набережную. Здесь старые кварталы плавно переходят в современную зону отдыха с пальмами вдоль дорог. На самой площади до сих пор можно увидеть огражденные остатки древнеримской дороги II века, а вокруг – отдыхать, наблюдая, как в доке качаются яркие рыбацкие лодки.

Совсем другое настроение в квартале Мюрат, построенном во времена правления Иоахима Мюрата – это современное сердце города. Этот квартал славится своей четкой планировкой улиц "сеткой", модными магазинами и шумными кафе. Его энергия сильно контрастирует со спокойствием старой части города.

Отдельно тревел-эксперт Марк Уолтерс настаивает, что в Бари надо заглянуть на улицу Страда-Арко-Бассо. Именно там местные бабушки прямо на улице готовят знаменитую пасту орекьете. За пару пакетов такой свежей домашней пасты можно отдать всего пять евро, взамен вы воочию увидите весь процесс ее приготовления. Уолтерс также советует не проходить мимо фокачу барезе – это такой особый хлеб на картофельном пюре и манной крупе. Она получается очень рыхлой, похожей на тесто для пиццы, но сверху обязательно добавляют томаты и оливки – вкус получается просто фантастический.

