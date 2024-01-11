Обнародован рейтинг самых мощных паспортов мира: Украина на 32 месте, Россия теряет позиции

Ежеквартально Индекс паспортов Henley формирует рейтинг самых мощных паспортов в мире, который создают на основе количества стран, в которые владелец паспорта может въехать без визы. Для распределения мест используют данные Международной ассоциации авиаперевозок (IATA), анализируя 199 паспортов и 277 направлений. С лета 2023 года пьедестал первенства занимает Сингапур, однако в новом отчете к нему присоединились еще пять стран.

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Так, европейские государства Франция, Германия, Италия и Испания теперь делят первое место с действующим лидером Сингапуром. Кроме того, вернулась на вершину Япония, которая ранее всегда лидировала, однако летом опустилась на третью ступеньку. Об этом пишет Еuronews.

Возглавляющие рейтинг страны могут въезжать в 194 страны без предварительного получения визы. Как уже отмечалось, это Сингапур, Франция, Германия, Италия, Испания и Япония.

Финляндия и Швеция занимают второе место – обе поднялись с третьего места в октябрьском списке – вместе с Южной Кореей.

"Бронзу" получили Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды. На четвертой строчке Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания. А закрывают пятерку лидеров Греция, Мальта и Швейцария.

В топ-10 также попали: Чехия, Польша, Австралия и Новая Зеландия на шестом месте, Венгрия, Канада и США на седьмом, Эстония и Литва – восьмое, Латвия, Словакия и Словения – девятое. Исландия – десятое.

А вот украинский паспорт оказался на 32-м месте. Украинцы могут посетить без визы 148 стран.

Следом за Украиной разместился ряд балканских стран, включая Сербию на 37-м, Северную Македонию на 45-м, Черногорию на 46-м и Албанию на 48-м местах. Молдова занимает 49-е место, за ней следуют Босния и Герцеговина и Грузия на 50-м, Турция на 52-м, Беларусь на 64-м, Косово на 68-м, Азербайджан на 70-м, Армения на 74-м.

А вот страна-террористка Россия оказалась в рейтинге на 51 месте.

Из 104 стран и направлений в списке Афганистан остается внизу с самым слабым паспортом в мире. В настоящее время он имеет безвизовый доступ в 28 стран, что на одну больше, чем в октябрьском рейтинге, и на 166 меньше, чем Франция, Германия, Италия и Испания.

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