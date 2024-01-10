Дубай лидирует третий раз подряд: выбраны самые популярные туристические направления мира в 2024 году

Каждый год самая большая в мире платформа для путешественников TripAdvisor составляет рейтинг лучших направлений по всему миру, которые стоит посетить туристам. Список формируется благодаря отзывам путешественников за прошлый туристический сезон. Компания смотрит оценки туристов за жилье, рестораны и развлечения в тех или иных точках мира за 12 месяцев, после чего дает рекомендации по путешествиям в новом году.

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Уже третий год самым популярным направлением в мире по версии Tripadvisor Travellers' Choice Awards становится Дубай, ОАЭ. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты TripAdvisor объясняют, что Дубай так привлекает туристов своим разнообразием. Здесь и впечатляющие небоскребы, "лакшери"-шоппинг, современные развлечения, пляжный отдых, уникальная кухня, достопримечательности архитектуры, пустыни и многое другое.

"В Дубае все кажется чрезвычайно впечатляющим, от ультрасовременного Бурдж-Халифа до базаров и торговых центров, наполненных продавцами золота и ювелирных изделий. Это место, где, если вы мечтаете, то можете осуществить мечты. То ли катание на лыжах в помещении, дюн -серфинг в пустыне или полет на соплайне над городом", – пишут представители TripAdvisor.

На втором месте – остров Бали в Индонезии, а Лондон, Великобритания, получил "бронзу" в этом рейтинге и "золото" в списке самых популярных направлений среди европейских городов. Остальную пятерку в мировом топе замыкают Ханой во Вьетнаме и Рим в Италии. Самый высокий рейтинг среди американских направлений занял Нью-Йорк.

Другие популярные направления мира, вошедшие в топ-10 – Париж (шестое место), Канкун (седьмое), Марракеш (восьмое), Крит (девятое) и Хойан во Вьетнаме (10-е). В европейском рейтинге между тем разместились такие города: Рим (второе место), Париж (третье), Крит (четвертое), Стамбул (пятое), Барселона (шестое), Мадрид (седьмое), Лиссабон (восьмое), Амстердам (дев) и Флоренция (десятое).

Также TripAdvisor составил отдельный список "наиболее трендовых направлений 2024 года". И здесь победила столица Японии – Токио.

"Город известен своей современностью, но его древние буддийские храмы, старинные чайные и тихие сады предлагают беззаботный побег – и напоминание о его прошлом", – комментируют специалисты платформы.

Серебряная медаль досталась столице Южной Кореи Сеулу, где Tripadvisor советует посетить башню N Seoul Tower, "построенную на вершине пика в парке Намсан", и "чайные Инсадонг", которые позволят "почувствовать корейский колорит". Замыкает тройку лидеров еще одно азиатское направление – залив Халонг во Вьетнаме. Также в топ-10 попали: остров Палаван (Филиппины), горный поселок Сапа (Вьетнам), Богота (Колумбия), Паттайя (Таиланд), Алахуэла (Коста-Рика), Пномпень (Камбоджа), Куала-Лумпур (Малайзия) .

Как писал OBOZ.UA ранее, если вы уже планируете путешествия в Европу на 2024 год, будьте готовы к некоторым изменениям в правилах въезда в те или иные страны. В частности, в новом году может заработать новая система въезда в ЕС, предусматривающая усиленный контроль на границах Шенгенской зоны. Кроме того, придется получать специальное разрешение и платить за него дополнительных 7 евро. Все подробности – в материале.

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