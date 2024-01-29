Новый рекорд! Двухлетний мальчик из Великобритании стал самым маленьким ребенком в мире, покорившим Эверест

В январе 2024 года четырехлетнюю девочку Зару из Чехии признали рекордсменкой как самого младшего ребенка, покорившего Эверест. Впрочем, выяснилось, что этот рекорд еще 25 октября установил двухлетний Картер Даллас из Великобритании. Вместе с родителями он отправился в летнее путешествие по странам Азии, в рамках которой покорил точку на высоте более 5 300 метров над уровнем моря на спине своего отца Росса в компании 31-летней мамы Джейд.

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Семейное трио из Глазго усердно готовилось к годовой поездке в Азию, в том числе и Картер. Все они регулярно принимали ледяные ванны и практиковали специальные техники дыхания. О мальчике, который "поднялся" на самую высокую гору в мире, рассказал Daily Mail.

35-летний Росс Даллас, бывший старший менеджер по продажам, рассказал о своем походе с сыном и женой: "Картер справился лучше, чем я и его мама. У нас обоих была легкая горная болезнь, но он был в полном порядке! В селах перед базовым лагерем было два медика, и они взяли у него кровь на анализ, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, его результаты были намного лучше, чем у нас – они были поражены! Мы купили пищевые рюкзаки и два спальных мешка для похода, в основном, мы сделали это из прихоти. Через 24 часа после приземления в Катманду мы отправились в поход".

Взрослые шли на гору в своих повседневных кроссовках, а Картера привязали к спине отца. На высоте 5300 метров они остановились в базовом лагере на горе Эверест.

Известно, что Росс и Джейд сдали в аренду свое жилье в Шотландии и купили три билета в один конец на год путешествия в августе 2023 года. Вместе с сыном они сначала прилетели в Индию, затем посетили Шри-Ланку и Мальдивы, а в промежутках между ними возвращались в Индию. Впоследствии семья уехала в Непал, после чего отправилась в Малайзию на свадьбу.

Далее в маршруте был Сингапур, где Далласы отпраздновали день рождения Картерса в студии Universal. Рождество они провели на Пенанге, прежде чем пересечь границу с Таиландом, а Новый год встретили на тайском острове Ко Ланта.

Сейчас семья находится в джунглях тайского заповедника Као Сок, их следующая остановка – Бангкок, а затем – Камбоджа. Росс говорит, что Картер познакомился с разными культурами и ему это очень нравится.

Отец поделился: "Картер скажет "савадика" и "мамасте" – он подхватывает "жаргон". Нам нравится, что он познакомился с разными культурами и играет со всеми детьми в маленьких деревнях, это очень расширяет его кругозор. Больше всего он любит слушать исламский призыв к молитве! У Картера также развился вкус к экзотическим блюдам, и он с удовольствием ест рыбное карри на Мальдивах, куриные ножки в Малайзии и даже крокодильи, но его любимое блюдо – это тайская лапша "Пад тай".

Самыми яркими моментами путешествия, по словам Росса, было посещение приюта для слонов и купание с ними, а также посещение Тадж-Махала и плавание с акулами на Мальдивах.

"Мы надеемся, что сможем вдохновить других людей выйти и увидеть реальный мир. Это гораздо лучше, чем просто поехать на Тенерифе", – добавил Росс.

Напомним, четырехлетняя Зара из Чехии поднялась на высоту 5300 метров над уровнем моря без посторонней помощи. На тот момент ей было 4 года 5 месяцев. Что известно о предыдущей рекордсменке и как ей удалось самостоятельно преодолеть такую высоту – читайте по ссылке.

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