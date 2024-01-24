9-летнюю девочку, фотографировавшую актера 'Аквамена' Джейсона Момоа и других звезд, назвали сенсацией Азии: чем особенные ее снимки

Цзоу Шенгю – 9-летняя китайская фотограф, которая за свою четырехлетнюю карьеру сфотографировала более десятка известных личностей, среди которых некоторые из самых больших и влиятельных знаменитостей Азии. Четвертоклассница из Шанхая также успела поработать с исполнителем главной роли в супергеройском фильме "Аквамен" Джейсоном Момоа. Потрясающие успехи сделали девочку настоящей сенсацией Азии, а возможно и всего мира.

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В портфолио Цзоу, которая работает под профессиональным псевдонимом Шеншенг, преимущественно фотосессии китайских звезд. Здесь портреты актера Тони Люна, легенды тенниса Ли На и рэпера Лей Чжана. Эти кадры помогли школьнице собрать более 10 миллионов лайков и около 500 тысяч подписчиков на Douyin, китайской версии TikTok. Ее отец – также известный фотограф Цзоу Юпенг, регулярно размещает посты о работе талантливой дочери для своих миллионов подписчиков. CNN опубликовали интервью с уникальным ребенком.

Все началось, когда Шеншенг в 4 года подарили фотоаппарат с приведенной камерой. Отец девочки объяснил, что решил поощрять дочь заниматься уличной фотографией после того, как заметил, насколько легко она может завязать разговор с людьми, куда бы она ни пошла.

Карьера маленького фотографа началась с того, что она подходила к незнакомцам и просила их позировать для нее. Однажды, когда ей было 5 лет, Шеншенг случайно сфотографировала известную китайскую виолончелистку и актрису Оуян Нана. Случайно, потому что ребенок не знал кто это, и думал, что снимает просто очень красивую женщину.

"Она была такой нежной и доброй, и даже стала на колени, так что мы были почти одного роста. Тогда я не знала, кто она, но знала, что хочу быть похожей на нее в будущем", – вспоминает девочка.

Случайная встреча стала вирусной в китайских социальных сетях. Вскоре Шеншенг начала получать приглашения от промоутеров фильмов, компаний мобильной связи и брендов шампуней с просьбой сфотографировать других звезд первой величины.

"Чем больше людей я фотографирую на улицах, тем больше меня узнают, что приводит к большему количеству возможностей фотографировать знаменитостей", – делится ребенок.

Пожалуй, неудивительно, что некоторые пользователи социальных сетей спрашивают, как девятилетняя девочка может получить фотосессии с самыми большими звездами Азии. Но отец Шеншенг настаивает на том, что ее клиентура не имеет ничего общего с его именем и связями в этой области.

"Хотя Шеншенг только 9-летний ребенок, чья техника все еще должна пройти долгий путь, представители артистов любят обращаться к нам, потому что из объектива Шеншенг люди выглядят несколько иначе, чем во время обычных съемок с профессиональными фотографами. На фотографиях Шеншенг вы видите более мягкую и нежную сторону людей, независимо от того, являются ли они знаменитостями или нет", – увлеченно отзывается об особенностях работ девочки ее отец-фотограф.

Одной из самых значимых в карьере Шеншенг стала фотосъемка для Джейсона Момоа. Девочка признается, что тогда очень нервничала, ведь ей, как минимум, нужно было разговаривать со всемирно известным актером не на своем родном языке, а на английском.

"Я так нервничала, потому что должна была говорить по-английски. Он был очень большой! Я попросила его делать больше движений и жестов", – раскрыла девочка.

И хотя у девочки много поклонников, она уже встречается с некоторыми критиками. В частности, скептики считают, что качество фото Шеншенг зависит не от нее самой, а от обработки фото, использования фильтров и фотошопа.

Ребенок же уверяет, что иногда отец действительно помогает ей с незначительными редактированиями, такими как удаление прядей волос или корректировка цветового тона, однако она никогда не использует фильтры.

Одна из самых памятных встреч Шеншенг состоялась в прошлом году с гонконгской кинолегендой Тони Люном, тогда продвигавшим свой новый блокбастер "Золотой палец". 9-летняя девочка рассказала, что сначала очень переживала, а сам актер ей показался отстраненным и закрытым. Впрочем, девочке удалось подружиться с кинозвездой и сделать для него удивительные кадры, полные тепла и искренности.

Он был просто очень милым. Он всегда вызывал улыбку на моем лице. На моем любимом фото с той съемки Люн прижался к стене, а на его лицо падает луч солнечного света. Хорошая композиция – это ключ к портретной фотографии. Когда я вижу круглую или треугольную форму, я стараюсь использовать ее как рамку для моих объектов. Также важно учитывать, во что они одеты – нельзя просить кого-то наклониться, если он одет в вечернее платье", – поделилась собственными трюками школьница.

В отличие от многих своих коллег-профессионалов Шеншенг обычно снимает на аналоговые пленочные камеры. Она говорит, что ей нравится их простой дизайн и то, насколько они легки по сравнению с цифровыми зеркальными однообъективными фотоаппаратами, которыми сейчас пользуется большинство взрослых фотографов.

"Хотя пленочные фотографии нельзя проявить мгновенно, я предпочитаю теплые и мягкие тона, которые создают пленочные камеры. Проявление фотографий из пленочной камеры – очень увлекательный процесс, как открытие таинственного ящика, когда никогда не знаешь, что ты получишь", – поделилась девочка.

Что интересно, хотя только за прошлый год Шеншенг сделала более 15 тысяч фотографий, девочка не исключает, что в будущем ее планы в выборе профессии могут измениться. Сейчас школьнице нравится фотографировать и она хочет развиваться как портретный фотограф, поэтому направляет на это все свои силы.

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