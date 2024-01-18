Николаев, который вы не знали: достопримечательности и туристические места

Портовый город, который до начала полномасштабного вторжения имел тихую и спокойную жизнь, уже почти два года служит настоящим щитом нашей Родины. В таких условиях мало кто вспоминает, что когда-то сюда любили наведываться туристы. Верим, что уже совсем скоро обстрелы завершатся и Николаев снова наполнится гостями. А пока предостерегаем, что во время поездки в областной центр нужно быть максимально осторожными и не игнорировать воздушные тревоги. Какие же локации стоят вашего внимания – читайте ниже.

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Детский город "Сказка"

Отправиться сюда следует не только парам с детьми, но и всем желающим. Местные называют этот парк своим "Диснейлендом". И с ними невозможно не согласиться. На территории развлекательного центра вас встретят известные сказочные персонажи, замки принцесс, домики героев мультфильмов, поезд, разнообразные качели и кораблик, окруженный водой.

Даже прогуляться по комплексу под открытым небом, посидеть на лавочке и выпить ароматного кофе хватит, чтобы насладиться красотой места.

Николаевская астрономическая обсерватория

Научное учреждение было основано еще в 1821 году. В настоящее время оно считается одним из старейших в юго-восточной Европе. Так что попасть сюда на экскурсию будет за счастье. Но, к сожалению, сделать это не так-то легко. Необходимо звонить и записываться за несколько недель или месяцев. Ибо побывать здесь желает каждый житель и гость Николаева. Особенно трудно найти свободное окошко в вечерних группах, ведь, согласитесь, всем хочется увидеть своими глазами звездное небо через телескоп. Собираясь сюда, сначала свяжитесь с администрацией, а затем планируйте свой небольшой тур.

Николаевский яхт-клуб

Туристам очень повезло, ведь эта локация работает в любое время года. Поэтому прийти сюда просто необходимо. Ее история началась еще в далеком 1889 году. Тогда по инициативе ученого Владимира Рюмина, историка Николая Аркаса и адъютанта главного командира Черноморского флота, прибрежную часть отвели под строительство "корабельного центра".

В то время эта местность была окраиной города. Сейчас же это не так далеко от центра. До войны здесь постоянно проводились соревнования, а также функционировала детская спортивная школа.

Основные достопримечательности клуба – это здание в стиле итальянского ренессанса и турецкий фонтан. Не обходите их вниманием

Музей судостроения и флота

Это единственный в Украине центр, посвященный именно этой тематике. Так что отправиться сюда должен каждый, кто будет в Николаеве. Даже если вы здесь проездом, отложите все свои дела и сходите в этот выставочный зал.

Находится он в исторической застройке, построенной еще в 1794 году. Архитектором сооружения стал сам Неелов, а дом принадлежал главному командиру Черноморского флота. В галерее размещено более трех тысяч экспозиций. Есть экспонаты, относящиеся к периодам Киевской Руси, казачества и наших дней. Здесь можно детально ознакомиться с процессами развития кораблестроения с давних времен и до настоящего времени.

Флотский бульвар

Локация, где после долгого рабочего дня любят гулять местные жители. Конечно, туристов она тоже привлекает своей красотой и архитектурными шедеврами. Здесь располагается лестница, напоминающая Потемкинскую из Одессы. Еще одна изюминка аллеи – фонтан "Лев", посвященный основателю Николаева, Михаилу Фалееву.

Собор Касперовской иконы Божией Матери

Эту святыню построили в честь иконы Девы Марии. С 1853 по 1918 год ее крестным ходом приносили в город и оставляли на ночь в каждом храме. По поверью она спасла здешних жителей во время Крымской войны. Именно в тот период решили заложить церковь, чтобы увековечить спасительницу.

Святыня возведена в пятиугольной форме. Ее фасады украшают множество резных деталей, стилизованных под древнерусский стиль. У здания есть семь куполов. Они являются главным его украшением.

Как и другие монастыри Украины, собор потерпел разрушения из-за человеческого отношения. Во время правления большевиков, не признававших религию и пытавшихся подавить какое-либо ее проявление, священную застройку отдали судостроительному заводу. Конечно, до этого все иконы и церковное имущество вынесли и уничтожили. Наиболее ценные вещи украли партийцы.

К счастью, после обретения Украиной независимости начались реконструкционные работы. Колокольня и другие элементы вернули свой подлинный вид.

Николаевский областной краеведческий музей

Это один из старейших выставочных центров Украины. До XIX века здесь хранились главные археологические находки из всех южных областей, сейчас экспозиция сосредоточена на истории города. Здесь можно узнать о заселении региона, истории основания Николаева, его культурной и духовной жизни. А также увидеть, что происходило во время Первой мировой войны и правления советской власти.

Николаев – недооцененный туристами край. Надеемся, что после нашей победы это изменится.

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