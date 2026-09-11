Невероятные пейзажи и кристально чистая вода: лучшие малоизвестные острова Европы

Европейские острова – это не только переполненные Санторини, Майорка или Сицилия. На карте континента есть десятки менее известных мест, где можно найти тихие бухты, прозрачное море, старинные поселения и почти нетронутую природу.

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Если хочется отдохнуть подальше от крупных курортов и туристических толп, стоит обратить внимание на несколько островов, которые до сих пор остаются в стороне от основных туристических маршрутов. Подробности рассказало издание The Guardian.

Црес, Хорватия

Црес расположен в заливе Кварнер на севере хорватской части Адриатики и является одним из наименее заселенных крупных островов региона.

Его территорию покрывают заросли средиземноморских трав, оливковые рощи и лаванда, а небольшие города и деревни разбросаны вдоль побережья. Над островом можно увидеть белоголовых коршунов – огромных хищных птиц, гнездящихся в этой части Хорватии.

Главное очарование Цреса – ощущение дикой природы. Даже в более популярных населенных пунктах нет атмосферы шумного курорта, а море у берегов острова славится прозрачной водой насыщенного бирюзового цвета.

Валентия, Ирландия

Небольшой остров Валентия расположен у юго-западного побережья Ирландии, недалеко от знаменитого туристического маршрута "Кольцо Керри".

Добраться сюда можно по мосту или на пароме. Одно из самых красивых мест острова – пляж Гленлим, уютная бухта среди густой зелени.

С берега открывается панорама гор полуострова Дингл, а смельчаки могут искупаться в прохладных водах Атлантического океана. Валентия особенно понравится тем, кто любит суровые пейзажи, прогулки и тишину.

Карпатос, Греция

Карпатос расположен между Родосом и Критом, но туристов здесь значительно меньше, чем на его знаменитых соседях.

Остров привлекает горными дорогами над обрывами, полевыми цветами, живописными деревнями и девственными пляжами. Одно из самых интересных мест – удаленная горная деревня Олимпос, где до сих пор сохраняются древние местные традиции.

Пляжи Апелла и Ахата считаются одними из самых красивых на острове. Бирюзовое море здесь окружают сосновые склоны и скалистые горы. А вечером можно поужинать в небольшой семейной таверне, попробовать местное вино и полюбоваться закатом над Эгейским морем.

Иль-де-Сен, Франция

Небольшой остров Иль-де-Сен расположен у побережья Бретани. Значительная часть острова возвышается над уровнем моря лишь примерно на полтора метра.

Автомобилей здесь нет, а обойти весь остров пешком можно примерно за несколько часов.

Путешественников привлекают каменистые пляжи, поросшие растительностью берега, старый маяк и небольшие кафе. Дорога сюда также может стать частью приключения: паром проходит вблизи мыса Пуэнт-дю-Ра, где сильные океанические течения создают необычные волны.

Иль-де-Сен подойдет тем, кто ищет место без автомобильного шума, больших отелей и курортной суеты.

Липари, Италия

Липари – самый большой из Эолийских островов у северо-восточного побережья Сицилии. Его ландшафт сформировало вулканическое прошлое, а одноименный главный город расположен прямо у моря.

Над поселением возвышается старинный замок, рядом расположены собор и археологический музей с древними находками. Вечером по центральным улицам прогуливаются местные жители и туристы, работают рестораны, кафе и джелатерии.

Для купания стоит обратить внимание на пляжи Папеска и Портичелло. Светлое каменистое дно в сочетании с необычайно прозрачной водой создаёт характерное мерцание моря.

Ла-Грасиоса, Испания

Крошечный остров Ла-Грасиоса расположен рядом с Лансароте на Канарских островах. Большинство туристов приезжает сюда всего на один день, поэтому после отправления последних паромов на острове становится особенно тихо.

В главном поселке Калета-де-Себо многие улицы до сих пор покрыты песком, а автомобильное движение очень ограничено. Здесь можно купаться и заниматься снорклингом в чистой бирюзовой воде, путешествовать по острову на велосипеде, гулять среди вулканических холмов или отправиться на лодке вдоль побережья.

Ла-Грасиоса особенно понравится тем, кто хочет провести несколько дней у океана вдали от крупных курортов, торговых центров и толп отдыхающих.

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