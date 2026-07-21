Невероятно красивые средиземноморские города, которые не повредят кошельку: топ 4

Популярные европейские направления, такие как Рим или Барселона, с каждым годом становятся все дороже и переполнены туристами. Однако Средиземноморский бассейн предлагает множество невероятных мест, которые по красоте не уступают Санторини или Амальфи, но при этом остаются доступными по цене.

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В таких городах можно насладиться уникальной атмосферой, вкусной местной кухней и прозрачным морем, не тратя много денег. Ниже вы узнаете о четырёх замечательных направлениях от Travel Off Path, которые не нанесут ущерба вашему кошельку.

Саранда, Албания

Саранду по праву называют летней столицей Албании. Она расположена прямо напротив греческого острова Корфу и привлекает путешественников невероятно голубыми водами Ионического моря.

Это прекрасная отправная точка для знакомства со всей Албанской Ривьерой. Всего в 15 минутах езды находится курорт Ксамиль с белоснежными пляжами, а неподалеку – знаменитый природный источник "Голубой глаз". Любители истории могут посетить археологический парк Бутринт, находящийся под охраной ЮНЕСКО и хранящий древнегреческие и римские памятники.

Уличная еда: 4-8 долларов (180-360 грн), например, гирос или сувлаки в пите – около 5 долларов (225 грн).

Ужин из трех блюд на двоих в ресторане: до 60 долларов (2700 грн).

Проживание: бюджетные хостелы обойдутся в 15-30 долларов за ночь (670-1350 грн), трехзвездочные отели – до 80 долларов (3590 грн).

Родос, Греция

Столица одноимённого острова – настоящее воплощение средиземноморской сказки. В отличие от типичных бело-голубых домиков, здесь сочетаются элементы древнегреческой, римской, византийской, османской и рыцарской архитектуры.

Старый город Родос – один из крупнейших до сих пор заселенных средневековых городов Европы, окруженный мощными крепостными стенами. Помимо насыщенной экскурсионной программы, остров предлагает золотистые пляжи, сосновые рощи и уютные традиционные деревни.

Уличная еда: 4-8 долларов за порцию (180-360 грн).

Ужин на двоих в ресторане: 55-60 долларов (около 2700 грн).

Проживание: хостел – 15-30 долларов за ночь (670-1350 грн), отель среднего класса обойдется в 45-80 долларов (до 3600 грн)

Транспорт: билеты на автобус стоят до 7 долларов (315 грн).

Кирения, Кипр

Расположенная в северной части Кипра, Кирения очаровывает портовой атмосферой и массивным средневековым замком, возвышающимся над гаванью.

Набережная города заполнена традиционными тавернами, а узкие мощеные улочки украшены яркими бугенвилиями. Город славится великолепной морской кухней, аутентичными кипрскими традициями, чистыми бирюзовыми водами и песчаными пляжами.

Уличная еда: 4-8 долларов (180-360 грн), кебаб или донер стоят около 5 долларов (225 грн).

Ужин на двоих в ресторане: до 60 долларов (2690 грн).

Проживание: номер в трехзвездочном отеле – до 90 долларов за ночь (4030 грн).

Транспорт: местные автобусы (долмуши) – примерно 2 доллара (90 грн), однако для путешествий по региону удобнее арендовать автомобиль.

Трапани, Италия

Это аутентичный портовый город на узком полуострове Сицилии, который путешественники часто незаслуженно обходят стороной. Здесь нет толп туристов, а местная жизнь течет в медленном традиционном ритме.

В городе стоит прогуляться по старинным улочкам с барочными церквями, попробовать свежие морепродукты на набережной и отправиться на экскурсию в средневековый городок Эриче на вершине горы или на соседний остров Фавиньяна.

Уличная еда: 4-8 долларов (180-360 грн), это могут быть аранчини, кусок пиццы или уличные наборы из морепродуктов.

Традиционный ужин на двоих: до 70 долларов (до 3200 грн).

Проживание: хостелы – до 45 долларов за ночь (2000 грн), трехзвездочные отели – до 100 долларов за сутки (4500 грн).

OBOZ.UA предлагает узнать о безопасной стране для туристов, путешествующих в одиночку.

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