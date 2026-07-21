Безопасно даже ночью: названа лучшая страна для соло-путешественников

Все больше людей предпочитают путешествовать в одиночку, поэтому вопрос личной безопасности становится одним из главных критериев при выборе направления. В новом рейтинге определены страны, где самостоятельные путешественники могут комфортно передвигаться даже в темное время суток.

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Лидером списка стала одна из самых маленьких стран Европы, расположенная в самом сердце Италии. Она опередила известные туристические направления благодаря высокому уровню безопасности, спокойной атмосфере и богатому историческому наследию.

Лидер рейтинга – Сан-Марино

Первое место в рейтинге заняло Сан-Марино – одна из старейших республик мира, полностью окруженная территорией Италии. Почти 90% местных жителей отметили, что чувствуют себя в безопасности, прогуливаясь в одиночестве даже в ночное время.

Особенно привлекает туристов исторический центр государства, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Старинные улицы, средневековая архитектура, панорамные виды с горы Титано и отсутствие больших толп туристов делают Сан-Марино прекрасным выбором для тех, кто хочет путешествовать самостоятельно.

Второе место заняла Андорра. Это небольшое княжество между Францией и Испанией известно не только своими горнолыжными курортами, но и живописными маршрутами для пеших прогулок в Пиренеях. Исследование также показало высокий уровень личной безопасности: лишь незначительная часть опрошенных жителей выразила обеспокоенность возможными нападениями.

Какие еще страны вошли в рейтинг

Третье место занял Сингапур – единственная страна за пределами Европы в первой тройке. Более трех четвертей местных жителей сообщили, что чувствуют себя в безопасности во время ночных прогулок. Помимо высокого уровня безопасности, город-государство привлекает туристов современной архитектурой, историческими кварталами, разнообразной кухней и большим количеством культурных достопримечательностей.

В десятку лучших также вошли Австрия, Чехия, Эстония, Бруней, Дания, Словения и Швейцария. Примечательно, что большинство позиций в рейтинге заняли именно европейские страны, тогда как государства Северной и Южной Америки, Австралия и Новая Зеландия в список не попали.

Полный рейтинг самых безопасных стран для индивидуальных путешественников выглядит следующим образом:

Сан-Марино Андорра Сингапур Австрия Чехия Эстония Бруней Дания Словения Швейцария

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