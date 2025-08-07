Невероятная архитектура и каналы, как в Венеции: туристам посоветовали недооцененный город в Европе

Многие люди, планируя отпуск в Европе, сосредотачиваются на таких всемирно известных городах, как Рим, Париж или Лондон. Однако эти популярные направления часто переполнены туристами, что может испортить впечатление.

К счастью, континент скрывает множество менее известных, но не менее привлекательных мест. Именно таким городом, который все чаще собирает восторженные отзывы, является бельгийский Гент.

Эта жемчужина Восточной Фландрии предлагает путешественникам идеальную комбинацию богатой истории, современной динамики и спокойной атмосферы. Благодаря своим живописным каналам, удивительной архитектуре и доброжелательной атмосфере, Гент является идеальным вариантом для короткого, но насыщенного путешествия, отмечает Daily Express.

Гент – это город, который гармонично сочетает прошлое и современность. Его исторический центр поражает невероятной архитектурой, например собор Святого Браво и замок Гравенстин, стоящий прямо в сердце города. В соборе хранится всемирно известная картина "Поклонение мистическому Агнцу", созданная фламандскими мастерами XV века Яном и Губертом ван Эйками.

В то же время Гент является центром современного искусства, что подтверждается многочисленными галереями и небольшими театрами. Эта уникальная смесь делает город привлекательным как для поклонников классического искусства, так и для тех, кто ищет новые впечатления.

Чем привлекает Гент

Гент также получил репутацию настоящей гастрономической столицы. Местные шеф-повара с большим уважением относятся к региональным блюдам и локальным ингредиентам. Туристам советуют попробовать такие традиционные блюда, как картофель фри с майонезом и тушеным мясом, сливочный рыбный суп или тушеная говядина.

На десерт обязательно попробуйте gestreken mastellen – сладкую выпечку с корицей.

Стоит отметить, что Гент считается вегетарианской столицей Европы, поскольку город возглавил движение за растительную пищу во Фландрии, предлагая широкий выбор вегетарианских заведений питания.

Особой гордостью Гента является его акцент на устойчивом развитии и экологическом образе жизни. Это был один из первых городов, который ввел зону с низким уровнем выбросов для автомобилей, что значительно улучшило качество воздуха. Местные жители активно используют велосипеды для передвижения, а прекрасно развитая велосипедная инфраструктура делает город идеальным для двухколесных путешествий. Путешественники могут арендовать велосипед и отправиться 58-километровым маршрутом региона Лес, что позволяет насладиться живописной природой и кулинарным наследием.

Для лучшего опыта в Генте достаточно просто прогуляться по его улочкам и каналам. Во время прогулки можно любоваться средневековыми зданиями, отдыхая в многочисленных кафе и ресторанах. Благодаря отсутствию большого количества туристов, атмосфера в городе расслабленная и спокойная. Вечером Гент превращается в оживленный центр, ведь благодаря большому количеству студентов он может похвастаться насыщенной ночной жизнью. Это позволяет совместить исторический туризм с современными развлечениями.

Поскольку в самом Генте нет собственного аэропорта, самым удобным способом добраться до города является перелет в Брюссельский аэропорт (Завентем). Авиакомпании осуществляют прямые рейсы в Брюссель. Из аэропорта в центр Гента можно добраться за час на поезде или чуть дольше на такси или арендованном автомобиле. Это делает путешествие простым и удобным, позволяя быстро перейти к знакомству с городом.

