Недооцененная страна Европы поражает пейзажами и доступными ценами

Отпуск может влететь в копеечку, особенно если выбирать для отдыха популярные направления. Однако некоторые страны Европы могут предложить более приятные цены, чем другие.

О замечательном приморском государстве, где можно отдохнуть с комфортом, не потратив все свои сбережения, рассказало издание Express. Рекомендации оно получило от эксперта по туризму Саймона Колдера, который хорошо разбирается именно в бюджетном отдыхе.

По его словам, одним из самых выгодных европейских направлений является Черногория. Это впечатление подтверждают и исследования. Так специалисты Jersey Island Holidays, в свое время поставили страну на первое место в рейтинге самых доступных в Европе. Несмотря на то, что с момента отчета прошло несколько лет, страна до сих пор сохраняет весьма привлекательные цены.

Например, семидневный тур по системе "все включено" с отдыхом в четырехзвездочном отеле в Герцег-Нови может обойтись примерно в 25 тысяч гривен. При этом отель будет находиться на побережье прямо у пляжа.

Цены на месте тоже не кусаются. Средняя стоимость пива в Черногории составляет около 125 грн, а большую пиццу можно купить за 700 грн. Блюда из мяса или паста обойдутся в 800-900 грн.

Если же выбирать место для отдыха в Черногории по красоте и удобству, то одной из самых впечатляющих локаций является Которский залив. Ближайший отсюда аэропорт находится в Подгорице. Впрочем, эксперты отмечают, что хотя Котор – один из самых удивительных городов залива, все же еще красивее и не таким перегруженным туристами является портовый городок Пераст.

Если вы выберете для отдыха именно Которский залив, прокатитесь по дороге, которая тянется вдоль побережья, чтобы насладиться необычайными пейзажами. А в Подгорице путешественники советуют посетить собор Воскресения Христова – удивительный величественный храм, точно стоит вашего внимания.

