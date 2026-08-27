Недооцененная осенняя жемчужина: туристам посоветовали доступный город в Польше

Если Париж и Барселона уже немного надоели, а душа тяготеет к европейскому отдыху без бесконечных очередей и заоблачных цен, туристам советуют обратить внимание на один особенный уголок. Находится он совсем рядом – в Польше.

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Эксперты издания Travel off Path, которые объездили весь Старый Свет, рекомендуют этой осенью посетить Щецин. Это идеальное место, чтобы замедлить ритм жизни, спокойно побродить по улочкам и насладиться осенним уютом. А ещё здесь есть настоящий сказочный замок.

Чем особенна Щецин

Расположенный на северо-западной окраине Польши – не в шумном прибрежном регионе Гданьска и Гдыни, а в более тихом приграничном районе рядом с Германией, – Щецин является именно тем незаметным, но удивительно очаровательным местом для осеннего отдыха, которое влюбляет в себя без лишнего шума.

Город находится вдали от привычного маршрута Краков-Варшава, и благодаря географической близости к Германии в нем чувствуется ярко выраженный немецкий колорит. До Берлина отсюда можно добраться на автомобиле всего за два часа, тогда как дорога до Варшавы займет целых пять.

Кроме того, Щецин построен вокруг воды и вместе с Вроцлавом образует один из самых уникальных городских ландшафтов страны. Здесь полно островов, кружева каналов, набережных и мостов через Одру.

Однако больше всего город поражает тем, как легко он сочетает в себе величие старой Европы. Роскошные дворцы эпохи Возрождения, величественные готические костелы и прусская архитектура здесь соседствуют с зелеными бульварами и огромными парками. Несмотря на то, что в Щецине проживает около 400 тысяч человек, он удивительно компактен, поэтому большинство интересных мест можно легко обойти пешком.

Сказочный замок прямо на берегу реки

Главная достопримечательность города – замок князей Поморских. Не углубляясь слишком подробно в историю знаменитой династии Грифитов, правивших этим историческим регионом, стоит просто сказать: это настоящая находка. Монументальный ренессансный замок возвышается среди красочного лабиринта Старого города, словно белоснежный айсберг.

Тем, кто считал Вавель в Кракове вершиной королевской архитектуры Польши, Щецин готовит поистине приятный сюрприз. Роскошно оформленные залы, соединенные между собой внутренние дворики, парадные лестницы и замковые террасы с видом на город стоят того, чтобы сюда заглянуть. Кстати, на террасы можно пройти бесплатно, а билет на постоянные экспозиции стоит всего 30 злотых (это примерно 8 долларов).

В целом Щецин остается очень доступным по европейским меркам городом, особенно для осенней поездки на выходные. Уютный отель в центре с высокими оценками от туристов обойдется примерно в $70-90 за ночь. Полноценный обед в ресторане в историческом центре с супом, щедрой порцией вареников и бокалом пива обойдется примерно в $12-15, а пол-литра местного пива Bosman – примерно в $3.

Один из самых симпатичных Старых городов Польши

Замок – отличный повод для поездки, но не стоит обходить вниманием и собор Святого Иакова. Этот готический шедевр, спрятанный в самом центре мощеных улочек Щецина, поражает с первого взгляда. Прежде всего, это величественный кирпичный готический храм, основанный ещё в XII веке. Он поражает 110-метровым шпилем, стремительно возвышающимся над средневековыми крышами. Это второй по высоте костел во всей Польше после базилики в Лихене.

Внутри посетителей ждут 19 часовень, произведения готического искусства и грандиозный орган, насчитывающий целых 4 743 трубы. Также можно подняться на лифте прямо на башню собора, откуда открывается вид на весь Щецин, реку Одру и зеленые окрестности за пределами советской застройки, окружающей средневековое ядро города.

Еще одна обязательная достопримечательность – Валы Храброго прямо на берегу реки. Это одна из главных визитных карточек города: монументальная 500-метровая терраса с видом на Одру и большой порт. Валы считаются не просто смотровой площадкой, это одна из самых живописных набережных в Европе, где любой кадр без особых усилий выглядит как обложка туристического журнала.

Самый волшебный осенний уик-энд в Европе

Поскольку речь идет об осеннем отдыхе, возникает логичный вопрос: а как в Щецине с осенними пейзажами? Несмотря на свой статус города, Щецин является настоящим зеленым оазисом посреди большого лесного массива. С приходом осени такие места, как парк Каспровича недалеко от центра или уютный сквер Ясне Блоня, превращаются в яркое море огненно-красных, золотых и желтых оттенков.

К тому же здесь просто гораздо спокойнее. Не стоит верить разговорам о том, что Краков или Варшава — это до сих пор скрытые жемчужины, которые ждут своего открытия. Польша сейчас чрезвычайно популярна среди туристов, и с каждым годом сюда приезжает всё больше людей, которых привлекают доступные цены, высокий уровень безопасности и красота здешних городов. Поэтому, если вы хотите почувствовать настоящее спокойствие, выбирайте такие менее раскрученные города, как Щецин.

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