Не впечатлили: опытный путешественник назвал места, куда никогда не вернется

Путешествия не всегда оставляют после себя восторг и желание вернуться. Иногда даже раскрученные города и популярные направления оказываются пустыми, скучными или просто не стоящими потраченного времени.

Опытный путешественник, который пересек более 40 границ, признался: некоторые места навсегда попали в его личный "черный список". Детали рассказало издание TraveloffPath.

Альбукерке, Нью-Мексико

Самый большой город штата Нью-Мексико оказался наименее интересным пунктом путешествия. Альбукерке производит впечатление города без ритма и жизни: пустые улицы, минимум активностей и странное ощущение заброшенности.

Добавляют скепсиса и статистики преступности – в последние годы город регулярно фигурирует в сомнительных рейтингах опасности. Хотя прямой угрозы автор не чувствовал, скука была абсолютной.

Плюсы: исторический район Old Town с галереями, магазинами и ресторанами в аутентичном адоби-стиле.

Лучшая альтернатива: Эль-Пасо – более интересная кухня, красивые маршруты для хайкинга, живая культура и репутация одного из самых безопасных городов Техаса.

София, Болгария

София на протяжении нескольких лет удерживала звание наименее любимой европейской столицы автора. Отчасти на впечатление повлияла изнурительная ночная дорога на автобусе из Стамбула, но даже с поправкой на усталость город не смог впечатлить

Главная туристическая достопримечательность, собор Александра Невского, бесспорно хорош, но совсем не настолько впечатляющий, как на отфильтрованных фото из соцсетей. Город показался тусклым, дождливым и удивительно пустым на идеи и впечатления. В итоге автор досрочно покинул страну – уникальный случай за весь его тревел-опыт.

Плюсы: доступность цен, что делает Софию удобной для цифровых кочевников.

Лучшая альтернатива: Белград – более динамичный, такой же доступный и значительно более живой балканский мегаполис.

Галвестон, Техас

Галвестон не оправдывает никаких ожиданий от пляжного отдыха. Мутная вода, грязные побережья и случайные находки на песке – не те воспоминания, ради которых едут к морю.

Город существует скорее как удобный порт для круизов из Хьюстона, чем как самостоятельный курорт. Если ваша цель – пляж, Галвестон не стоит даже компромисса.

Плюсы: свежая и действительно вкусная морская кухня.

Лучшая альтернатива: побережье Миссисипи – доступные пляжи, удобное сообщение и приятные цены.

Копенгаген, Дания

Копенгаген часто называют одним из самых счастливых городов мира, но реальность оказалась противоположной. Автор описывает город как "холодный, механический и эмоционально отстраненный".

Несмотря на общую безопасность города, личный опыт включал агрессивные домогательства в престижном районе, что окончательно испортило впечатление. Дорого, отчужденно и без особого "вау"-эффекта.

Плюсы: фуд-парк Reffen – один из лучших в Европе.

Лучшая альтернатива: Хельсинки – спокойнее, приветливее, с природой буквально за чертой города.

Коросаль, Белиз

Путешествие в Коросаль стало худшим опытом в списке. Пересечение границы из Мексики в Белиз сопровождалось ощущением тотальной неуместности – пустые дороги, заброшенные здания и молчаливые взгляды местных.

Этот регион не имеет ничего общего с тропическими образами Белиза, которые обычно видят в рекламе.

Плюсы: выгодный шопинг сразу у мексиканской границы.

Лучшая альтернатива: Четумаль (Мексика) – вкусная кухня, бирюзовая вода и богатое наследие майя.

