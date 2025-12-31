Малоизвестные направления в Италии: где с нетерпением ждут туристов

Италия уже несколько лет подряд страдает от чрезмерного туризма, особенно в самых популярных городах. Рим, Флоренция и Венеция все чаще становятся не местами для отдыха, а пространствами постоянных очередей и толп.

Видео дня

В ответ на эту проблему Итальянское национальное агентство по туризму ENIT решило изменить фокус туристической политики. В 2026 году страна запускает проект, который поощряет путешественников открывать малоизвестные регионы, информирует TravelOffPath.

Апулия

Расположенная вдоль Адриатического побережья, Апулия поражает белоснежными домами, будто цепляющимися за скалы, и спокойными пляжами с бирюзовым морем. Регион лишь недавно начал привлекать внимание туристов, хотя по атмосфере и красоте легко может соперничать с Амальфи.

Столица региона – Бари привлекает средневековым старым городом, семейными тратториями и романскими церквями. В то же время настоящий шарм Апулии раскрывается в небольших городках: Полиньяно-а-Маре с его знаменитой бухтой, Альберобелло с трулли, занесенными в наследие ЮНЕСКО, и Лечче, который часто называют "Флоренцией Юга".

Базиликата

Соседка Апулии, Базиликата – еще один недооцененный регион Южной Италии. Самая известная ее жемчужина – Матера, один из древнейших непрерывно заселенных городов в мире, известный своими пещерными домами и храмами.

Впрочем, Базиликата не ограничивается Матерой. Национальный парк Поллино поражает каньонами, горными хребтами и дикой природой. А курортный город Маратея на Тирренском море часто сравнивают с Рио-де-Жанейро из-за величественной статуи Христа, возвышающейся над побережьем.

Марке

Регион Марке, зажатый между Апеннинами и Адриатикой, остается одним из наименее посещаемых в Италии, и это настоящая загадка. Здесь сочетаются морские пейзажи, горы и насыщенная история.

Анкона – оживленный порт и ворота в Ривьеру дель Конеро с ее песчаными бухтами и известняковыми скалами. Урбино – ренессансный город на холме под охраной ЮНЕСКО. А пещеры Фразасси считаются одними из самых больших в Европе. Для тех, кто ищет "сказочный городок без толп", Коринальдо до сих пор сохраняет аутентичную атмосферу за средневековыми стенами.

Абруццо

Абруццо – настоящая скрытая жемчужина, столицу которой, Л'Аквилу, недавно признали культурным направлением года в Италии на 2026-й.

Кроме городских дворцов и узких улочек, регион славится природой: озеро Сканно, горные деревни вроде Санто-Стефано-ди-Сессанио и почти нетронутые ландшафты. Особого внимания заслуживает Пачентро – живописное село со средневековыми башнями, арками и пустыми площадями без туристического шума.

Сардиния

Сардиния готовится к туристическому буму в 2026 году – остров уже принимает прямые трансатлантические рейсы. Но пока он не стал таким же переполненным, как Сицилия после популярных сериалов, это идеальный момент для путешествия.

Север острова известен пляжами Коста-Смеральда с белым песком и прозрачной водой, а юг – укрепленными городами вроде Кальяри. Отдельного внимания заслуживает архипелаг Ла-Маддалена – группа островов с дикими пляжами, богатым подводным миром и колоритными рыбацкими поселками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город в Европе признали лучшим для празднования Нового года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.