Где культурно отдохнуть в Европе: названы лучшие города

Европа ежегодно привлекает миллионы туристов. Старинные ратуши, готические соборы, ренессансные площади и фестивали делают путешествия особенно насыщенными. В то же время выбор культурного направления может быть сложным из-за многообразия городов и стран.

Именно поэтому эксперты назвали пять европейских городов, которые признаны лучшими для культурного отдыха в 2026 году. Рейтинг составила организация Europe's Best Destinations, проанализировав 40 европейских городов. Оценивание основывалось на количестве музеев и культурных заведений, фестивальном календаре, историческом наследии, современной креативности и впечатлениях путешественников.

Шибеник, Хорватия

Этот хорватский порт на Адриатике часто называют "тихим шедевром" региона. Город сочетает римское прошлое, средневековые улочки и размеренный ритм жизни без туристического перенасыщения.

Главной жемчужиной Шибеника является кафедральный собор Святого Иакова, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не менее впечатляет крепость Святого Михаила, из которой открывается панорама Адриатического моря и которая сейчас служит площадкой для концертов и культурных событий.

Левен, Бельгия

Небольшой фламандский Левен часто остается в тени Брюсселя или Брюгге, однако именно он все чаще привлекает внимание ценителей культуры. Город известен своей готической ратушей, атмосферными улицами и оживленной университетской средой.

Левен уже объявлен Европейской столицей культуры 2030 года. Отдельную славу городу принесли пивные традиции.

Вена, Австрия

Австрийская столица остается классическим символом европейского культурного величия. Дворцы династии Габсбургов, барочные фонтаны, музеи мирового уровня и музыкальное наследие делают Вену безоговорочным фаворитом для культурного туризма.

Особое впечатление производит Национальная библиотека Австрии с ее расписанными куполами, старинными глобусами и тысячами томов. Город сочетает имперскую роскошь с современной динамикой и остается одним из самых элегантных культурных центров Европы.

Флоренция, Италия

Колыбель Ренессанса не могла обойти этот рейтинг. Флоренция – это город, где искусство буквально присутствует на каждом шагу. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре с величественным куполом Брунеллески доминирует над историческим центром, а галереи Уффици и Академии хранят шедевры Боттичелли, Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Никосия, Кипр

Самым неожиданным лидером рейтинга стала Никосия – столица Кипра и одновременно последняя разделенная столица мира. Город расположен на перекрестке Востока и Запада и сочетает греческие, турецкие, венецианские и османские традиции.

Венецианские укрепления, пестрые улицы и смешение традиций создают уникальную атмосферу. Именно эта многослойность и аутентичность позволили Никосии опередить даже такие культовые города, как Флоренция и Вена.

