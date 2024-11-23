Не туристическая Румыния: какие локации зачастую обходят путешественники и почему

Замок Бран уже исследовали, а в Бухаресте обошли все достопримечательности? Тогда пора прогуляться за пределами популярных маршрутов. О каких малоизвестных аттракциях идет речь — рассказываем ниже.

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Пелишор

Расположен в городе Синая. Входит в тот же дворцовый комплекс, что и Пелеш. Здание построили в 1899-1903 годах в стиле модерн.

Князь Кароль I отдал приказ выстроить летнюю резиденцию для наследника престола. К работам присоединились чешский архитектор Карел Лиман и венский дизайнер Бернард Людвиг, спроектировавший мебель и внутреннюю отделку. Здесь провели свое детство будущие короли Румынии и королевы Югославии и Греции.

Здесь есть более 70 комнат, парадный холл, украшенный витражами, и большая столовая. А стены украшают картины, написанные масляными красками.

Сейчас здесь действует музей.

Ущелье Биказ

Размещается в Восточных Карпатах. Природная аттракция является самой длинной в стране. Вдоль нее проходит дорога, простирающаяся на 8 километров.

Самое узкое место часто называют Вратами Ада. Оно достигает 5 метров в ширину.

Также советуем поехать к Красному озеру – самому глубокому в Румынии. Оно образовалось в 1837 году в результате сильных дождей и обвала скал.

Укрепленная церковь Бьертан

Находится в одноименном городе в Трансильвании. Ее заложили в 1490-1516 годах в стиле готики. Святыня служила резиденцией для лютеранских епископов. Укрепленая святыня считается самой прочной в области: три ряда стен, шесть башен и бастионов.

Внутри путешественники смогут осмотреть резные скамьи и скульптуру Распятия, над которой работал Вит Ствош. Также здесь хранится алтарь, состоящий из 28 рисунков. А еще обратите внимание на дверь. Она имеет сложную конструкцию с 19-замочной защитой.

Кстати, религиозное сооружение было внесено в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Святой Анны

Располагается на высоте 946 метров над уровнем моря в кратере потухшего вулкана. Поговаривают, что оно имеет почти идеальную круглую форму. Между прочим, можно разглядеть фрагменты древней огненной горы.

Из интересного: водоем образовался еще 8 тысяч лет назад.

Есть легенда: неподалеку отсюда жила девушка, которую родители насильно выдали замуж за злого богатого юношу. Молодая женщина протестовала, поэтому в первую брачную ночь убежала и утонула в озере. Тогда водоем назвали в честь небесной покровительницы утопленницы.

Трофей Трояна

Монумент в деревне Адамклиси. Скульптура была построена в 109 году по случаю победы римского императора над даками. Когда-то на этом месте стоял алтарь, на стенах которого вытесали имена 3000 легионеров.

Со временем памятник начал рушиться, поэтому здешние жители стали использовать его части для возведения домов.

В 1977 году аттракцию реконструировали.

Снагов

Средневековый монастырь находится в уезде Илфов на острове одноименного озера. Впервые о нем упоминают во второй половине XIV века. Говорят, что он стоит на фундаменте старинного фракийского поселения.

В настоящее время здесь сохранились церковь, колокольня и фонтан. Кстати, молитовню заложил князь Валахии Нягое Басараб в 1521 году. Святыню возвели на месте здания, разрушенного землетрясением.

Веселое Кладбище

Находится в коммуне Сепинцы на Мармарощине. Его особенность – цветные деревянные надгробия. На них вырезаны разнообразные фигурки и надписи: сценки из жизни похороненных, стишки, рассказывающие о причинах смерти здешних, рисунки и т.д.

Таким интересным украшением гробов начал заниматься местный художник Йоан Петраш. Первую работу он выполнил в 1935 году.

Трансфегерское шоссе

Высокогорная автострада, самая высокая точка которой достигает 2034 м над уровнем моря. Трассу построили в 1968-м в связи с вторжением в Чехословакию войск стран Варшавского договора. В ходе работ использовали более 6000 тонн динамита.

Сегодня это одна из самых красивых дорог мира.

Из интересного: в 2009-м на Трансфегерском шоссе тестировал спортивный автомобиль британский ведущий Джереми Кларксон.

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