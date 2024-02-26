Не Прагой единой: топ-5 городов Чехии, которые стоит посетить в этом году

Чешская столица всегда на устах у туристов. К ней едут, чтобы насладиться шармом готических шпилей и утонченной архитектурой. Она романтична, элегантна, таинственна. Но не только Прагой может похвастаться страна. В государстве есть множество провинций, куда следует заглянуть путешественникам. Куда ехать – сейчас расскажем!

Либерец

Зимой этот незаметный городок превращается в улей, ведь здесь располагается лучший горнолыжный курорт Чехии. Либерец обычно выбирают для своих отпусков чехи и немцы. Однако здесь можно встретить туристов и из других европейских стран.

Поселок считается хранителем сокровищ чешской культуры. Его основали еще в XIII веке. С тех пор здесь сохранились старинные замки, достопримечательности и исторические памятники.

Куда бы вы ни пошли, все дороги приведут вас к Главной площади и Ратуше. Отсюда и начинайте исследовать городок. Возможно, он напомнит вам Львов или Черновцы. Что-то похожее между ними есть, но и разница тоже заметна. Посмотрите вокруг, здесь совсем другие дома. Смелые, цветные, с яркой черепицей. Обязательно поднимитесь на обзорную платформу. С нее открываются фантастические виды.

Не обходите два известных замка – Фридштейн и Фридланд. Последний хорошо сохранился до наших дней. В настоящее время в его стенах размещена экспозиция, посвященная полководцу Альбрехту фон Валленштейну. От первого, к сожалению, остались только развалины. Однако сюда все равно наведываются туристы.

Рекомендуем посетить развлекательный центр Babilon и научно-интерактивный музей IQLandia. Напоследок сходите в ботанический сад, Либерецкий зоопарк и телебашню. Она расположена на горе Ештед.

Плзень

Среди наших земляков этот город известен как пивной рай. Ценители пенного едут сюда, чтобы продегустировать разные сорта. Но кроме пабов здесь стоит зайти в знаменитый завод Plzeňský Prazdroj. Здесь постоянно организовывают экскурсии для туристов, а лекции звучат на разных языках. Гид покажет вам все процессы производства и расскажет историю создания хмельного. В конце прогулки участников всегда угощают фирменным разливным.

Да и на этом пивное приключение для путешественников не заканчивается. В Плзене расположен Музей пивоварения. Здесь вы узнаете секреты Средневековых пивоварен, а также увидите старинное оборудование, кружки, модель варочного цеха и другие экспонаты.

Далее следует к Главной площади Náměstí Republiky. Здесь возвышается самое высокое религиозное сооружение Чехии – собор Святого Варфоломея. Обязательно посетите DinoPark и зоопарк Nad ZOO. Сходите в дом призраков, поднимитесь на Ратушу, зайдите во Францисканский монастырь и Сады Петатридцатника. Напоследок исследуйте местные подземелья.

Бероун

Сейчас в этот край наведывается не так много туристов. Но раньше, во времена Средневековья, он считался важным торговым городом. Здесь кипела жизнь и развивалась промышленность. До наших дней сохранилось множество старинных и архитектурных шедевров. А в 2009 году провинция выиграла премию "Исторический город года". Имейте в виду, памятников здесь хватает.

Знакомство со средневековой жемчужиной начинайте с площади Гусова. Здесь гармонично сосуществуют домики в стиле барокко и ренессанса. Совсем рядом находятся развалины бывшей крепостной стены. Возле них расположены две башни-близнецы: это остатки известных Плзенских ворот.

Также стоит увидеть Виллу Дуслова, зайти в медведариум и посетить пивоварню "Бероунский медведь". Это заведение славится пивоварением на дровах.

Брно

Жители этого города готовы спорить со всеми, кто считает, что Чехия начинается с Праги. Ведь на этих землях уже сотни лет кипит жизнь. Кстати, в эпоху Средневековья местная крепость служила крепким щитом для всей Моравии. Здешние этим фактом очень гордятся, и при случае кичатся им перед путешественниками.

Будете здесь, посетите замок Шпилберк. С его смотровой площадки открывается прекрасный вид. Прогуляйтесь по площади Свободы, где всегда царит праздничная атмосфера. Здесь устанавливают главную елку, проводят всевозможные фестивали, ярмарки, концерты. Также сходите в собор Святых Петра и Павла. Здание имеет высокий шпиль, поэтому святыня видна из любой точки Брно.

Обязательно приобретите билеты на представление в одном из 20 театров города. Побывайте в обсерватории и планетарии, а также попробуйте местную пищу: вишневый штрудель, тост из свиной шейки или лимонные ливанцы с черникой.

Тельч

А эта маленькая провинция очень припоминает Венецию. К слову, она первой в стране попала под охрану Всемирной организации ЮНЕСКО. Здесь на каждом шагу ждут пряничные домики, очень похожие на игрушечные дома. А еще здесь есть множество святынь. Рекомендуем зайти в церковь Святого Иакова и храм Христов.

Кроме сакральных сооружений, сходите в Марианскую колонну, городскую Ратушу и к главному фонтану Тельча. И, конечно, прогуливайтесь по улочкам города. Здесь невероятная архитектура.

Так что все-таки не одной Прагой! Если планируете поездку в Чехию, включите в туристический чек-лист эти локации. Мы уверены, вы не пожалеете.

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