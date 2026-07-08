Не Лондон и не Париж: назван лучший город для первого путешествия

Первая поездка за границу часто запоминается на всю жизнь. Для многих это не просто новая страна, а первый опыт самостоятельной ориентации в другой культуре, незнакомом городе, отелях, ресторанах и на транспорте

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Порту и Лиссабон назвали лучшими городами для первой зарубежной поездки. В рейтинге они разделили первое место благодаря безопасности, гостеприимству, удобству для пеших прогулок, умеренным ценам и тому, что в Португалии туристам легко общаться на английском языке.

Какие города стали лучшими для первой поездки

По данным JB.com, первое место разделили два португальских города – Порту и Лиссабон. При составлении рейтинга специалисты сравнили 40 крупных городов мира и учли критерии, которые особенно важны для неопытных путешественников.

Учитывались уровень безопасности, знание английского языка, гостеприимство по отношению к туристам, стоимость отелей, цены на еду, количество исторических достопримечательностей и удобство передвижения пешком.

Порту и Лиссабон показали высокие результаты сразу по нескольким параметрам. Оба города получили высокие оценки за гостеприимство, интересную архитектуру, множество мест для прогулок и относительно комфортные цены по сравнению со многими популярными европейскими столицами.

Почему стоит выбрать Порту

Порту оказался немного доступнее Лиссабона. По данным рейтинга, средняя стоимость ночи в отеле здесь составляет примерно 105 долларов. Для европейского города с красивым историческим центром, набережной, винными погребами и атмосферными улицами это делает направление весьма привлекательным.

Город также удобен для пеших прогулок, хотя туристам стоит быть готовыми к холмам и подъемам. Именно они, однако, создают часть очарования Порту: со смотровых площадок открываются виды на черепичные крыши, реку Дору и мост Луиша I.

Для первого путешествия Порту хорошо подходит тем, кто хочет увидеть Европу без излишней спешки и толп, но при этом получить яркий городской опыт.

Чем привлекает Лиссабон

Лиссабон также занял первое место благодаря сочетанию красоты, удобства и большого количества достопримечательностей. В рейтинге отмечается, что почти 200 достопримечательностей расположены на относительно удобном для прогулок расстоянии.

Столица Португалии подходит тем, кто любит исследовать город пешком: узкие улочки Алфемы, смотровые площадки, старые трамваи, площади, набережные и районы с разным характером легко складываются в насыщенный маршрут даже на несколько дней.

Средняя стоимость ночи в отеле в Лиссабоне, по данным рейтинга, составляет около 134 долларов. Это дороже, чем в Порту, но все же может быть более выгодным вариантом по сравнению со многими западноевропейскими столицами.

Какие города еще вошли в рейтинг

Второе место в рейтинге заняла Прага. Ее отметили за пешеходный исторический центр, более 200 достопримечательностей и сравнительно доступные цены на проживание. Средняя стоимость ночи в отеле, по оценке составителей списка, составляет примерно 107 долларов.

Третье место занял Сеул. Столицу Южной Кореи назвали особенно удачным направлением для путешественников с ограниченным бюджетом. В рейтинге отмечается, что стандартный номер в отеле может стоить около 65 долларов за ночь, а обед в ресторане – примерно 8 долларов.

В первую десятку также вошли Хельсинки, Киото, Мадрид, Будапешт, Вена и Севилья.

OBOZ.UA ранее рассказывал о регионах Португалии, где туристам заплатят за переезд туда.

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