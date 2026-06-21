Португалия выплачивает тысячи долларов за переезд: какие условия

Португалия остается одним из популярных направлений для экспатов благодаря приятному климату, красивым пейзажам и относительно невысокой стоимости жизни. Но у страны есть еще одна интересная особенность: здесь действует программа, по которой можно получить деньги за переезд. Правда, она имеет ряд условий и ограничений.

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Речь идет о программе Emprego Interior Mais. По данным International Living, она предусматривает единовременные гранты для тех, кто переезжает во внутренние регионы Португалии. Подробности сообщает Travel and Leisure.

Можно ли получить деньги за переезд в Лиссабон или Порту

На правительственном сайте Португалии поясняют, что программа предоставляет финансовую поддержку работникам, которые меняют свое привычное место жительства на внутренние территории страны, чтобы там работать.

Если вы мечтаете переехать в Лиссабон или Порту, получить такой грант, скорее всего, не получится. Программа направлена не на популярные крупные города, а на менее населенные внутренние регионы страны.

В частности, под эти условия могут подпадать сельские районы Алентежу или долина Тежу. Именно такие территории Португалия стремится более активно развивать и заселять.

То есть идея программы заключается не в том, чтобы оплачивать переезд всем желающим в самые известные туристические города, а в том, чтобы побудить людей жить и работать в отдалённых регионах страны.

Сколько денег можно получить

Сумма финансовой поддержки зависит от конкретной ситуации заявителя. Базовый размер гранта может достигать 3759,91 евро.

Кроме того, выплату могут увеличить на 20% за каждого члена семьи, переезжающего вместе с заявителем в глубинный регион Португалии.

Деньги выплачиваются не сразу в полном объеме. После одобрения заявки человек получает 60% помощи в течение 10 рабочих дней. Остальные 40% выплачиваются на 13-м месяце после начала работы, создания собственного рабочего места или бизнеса либо смены места работы.

Кто может подать заявку

Претендовать на грант могут не все. Программа предъявляет четкие требования к работе, проживанию и статусу заявителя.

Финансовую поддержку могут получить безработные, ищущие новую работу, работники или самозанятые специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность удаленно из внутренних регионов страны.

Также программа может быть доступна для эмигрантов, выехавших из Португалии после 31 декабря 2015 года и проживших за границей не менее одного года.

Главное условие программы

Важный нюанс заключается в том, что переезд должен быть постоянным на срок не менее 12 месяцев. То есть нельзя просто приехать в Португалию на несколько месяцев, поселиться в красивом месте и автоматически получить деньги.

Заявитель должен действительно сменить место жительства, переехать во внутренний регион страны и соответствовать требованиям программы в отношении профессиональной деятельности. Для иностранцев также важно иметь легальный статус пребывания.

Как еще можно переехать в Португалию

Даже если человек не подпадает под условия программы Emprego Interior Mais, в Португалии есть другие варианты для легального проживания.

Например, цифровые кочевники и удаленные работники могут подать заявку на визу D8. У нее есть два варианта: временная виза на пребывание до одного года и резидентская виза, которая изначально действует четыре месяца. В течение этих четырёх месяцев необходимо подать документы на вид на жительство в AIMA – Агентство по вопросам интеграции, миграции и убежища.

Португальская программа Emprego Interior Mais действительно может помочь покрыть расходы на переезд, но она не является универсальной выплатой для всех желающих. Грант предназначен для тех, кто переезжает во внутренние регионы страны и связывает это с работой, самозанятостью или бизнесом. Поэтому тем, кто хочет поселиться в Португалии, стоит внимательно ознакомиться с условиями программы, требованиями к легальному статусу и списком территорий, подпадающих под поддержку.

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