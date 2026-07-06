Не езжайте туда этим летом: названы 5 неудачных направлений на Карибах

Планирование летнего отпуска в некоторых популярных регионах Карибского моря в этом году превратилось в настоящий логистический квест из-за ряда непредсказуемых факторов. Вместо заветного тропического рая туристы рискуют столкнуться с масштабными разрушениями, отключениями электроэнергии или пробками из тысяч пассажиров круизных лайнеров.

Видео дня

Эксперты Travel Off Path настоятельно призывают путешественников обходить стороной несколько конкретных мест, чтобы не тратить деньги на испорченный отпуск и не усугублять гуманитарную ситуацию на местах. Вместо этого специалисты предлагают замечательные и безопасные альтернативы с аутентичной атмосферой и стабильной инфраструктурой.

Остров Маргарита (Венесуэла)

Когда-то этот уголок считался жемчужиной южной части Карибского моря, однако сейчас регион переживает последствия катастрофического двойного землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшего в конце июня 2026 года.

Разрушения инфраструктуры носят критический характер: зафиксированы многочисленные повреждения зданий, аэропорты не работают в штатном режиме, а все имеющиеся экстренные службы задействованы в масштабной гуманитарной миссии. Поездка сюда ради развлечений сейчас не просто физически невозможна, но и мешает проведению спасательных работ.

Альтернатива: остров Кюрасао

Он расположен неподалеку, отличается таким же привлекательным климатом и защищенностью от ураганов, но при этом обеспечивает полную безопасность и стабильные условия для отдыха.

Гавана (Куба)

Экономический кризис в стране перерос в серьёзную проблему для иностранных гостей, поскольку местная энергосистема регулярно даёт сбои.

Постоянные плановые отключения света лишают отели кондиционирования в разгар летней жары, дефицит топлива парализовал транспорт, а из-за последних изменений в банковской сфере международные карты почти нигде не принимают. К тому же отдых в таких условиях вызывает психологический дискомфорт, когда путешественники развлекаются на фоне ежедневной борьбы местных жителей за предметы первой необходимости.

Альтернатива: Картахена (Колумбия)

Историческая часть этого города предлагает такой же колониальный колорит и яркую карибскую культуру, но с надежной инфраструктурой, высоким уровнем безопасности и роскошными бутик-отелями.

Порт-о-Пренс (Гаити)

Это направление возглавляет список категорически запрещенных для посещения мест, а государственные органы безопасности присваивают стране самый высокий уровень опасности.

Полный коллапс правительства и вспышки насилия со стороны вооруженных группировок делают любой туризм не просто невозможным, но и смертельно опасным. Даже отдалённые прибрежные районы за пределами столицы сейчас представляют серьезную угрозу для жизни путешественников.

Альтернатива: Доминика

Этот остров является политически стабильным, ориентируется на экологический туризм и вместо переполненных пляжей предлагает величественные вулканические вершины, горячие озера и невероятные водопады.

Сент-Томас (Американские Виргинские острова)

Этот живописный остров стал жертвой собственной популярности и чрезмерного туризма.

Сюда ежедневно прибывают сразу несколько гигантских круизных лайнеров, которые высаживают на небольшую территорию десятки тысяч однодневных посетителей. Местные дороги не выдерживают нагрузки, образуя многочасовые пробки, пляжи оказываются переполненными, а цены на летний сезон неоправданно растут.

Альтернатива: Сент-Круа

Самый большой из Виргинских островов расположен совсем рядом, но принимает лишь небольшую долю круизного потока. Здесь нет автомобильных пробок, царит непринуждённая атмосфера и есть прекрасные места для дайвинга.

Вест-Бэй, Роатан (Гондурас)

Знаменитый на весь мир рай для дайверов у Мезоамериканского барьерного рифа сейчас страдает от экологического и логистического давления.

В дни, когда к берегу причаливают круизные лайнеры, популярное побережье превращается в перенаселенный муравейник. Защитники природы бьют тревогу: огромное количество лодок и неопытные любители подводного плавания наносят непоправимый ущерб хрупкой экосистеме рифа, поэтому туристы рискуют переплатить за отдых, который разрушает природу.

Альтернатива: остров Утила

Меньший соседний остров полностью лишен портов для круизных гигантов. Он известен своей неформальной атмосферой для бэкпекеров и предлагает нетронутые места для погружений.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых безопасных Карибских островах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.