Не езжайте туда этим летом: названы 5 неудачных направлений на Карибах
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Планирование летнего отпуска в некоторых популярных регионах Карибского моря в этом году превратилось в настоящий логистический квест из-за ряда непредсказуемых факторов. Вместо заветного тропического рая туристы рискуют столкнуться с масштабными разрушениями, отключениями электроэнергии или пробками из тысяч пассажиров круизных лайнеров.
Эксперты Travel Off Path настоятельно призывают путешественников обходить стороной несколько конкретных мест, чтобы не тратить деньги на испорченный отпуск и не усугублять гуманитарную ситуацию на местах. Вместо этого специалисты предлагают замечательные и безопасные альтернативы с аутентичной атмосферой и стабильной инфраструктурой.
Остров Маргарита (Венесуэла)
Когда-то этот уголок считался жемчужиной южной части Карибского моря, однако сейчас регион переживает последствия катастрофического двойного землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшего в конце июня 2026 года.
Разрушения инфраструктуры носят критический характер: зафиксированы многочисленные повреждения зданий, аэропорты не работают в штатном режиме, а все имеющиеся экстренные службы задействованы в масштабной гуманитарной миссии. Поездка сюда ради развлечений сейчас не просто физически невозможна, но и мешает проведению спасательных работ.
Альтернатива: остров Кюрасао
Он расположен неподалеку, отличается таким же привлекательным климатом и защищенностью от ураганов, но при этом обеспечивает полную безопасность и стабильные условия для отдыха.
Гавана (Куба)
Экономический кризис в стране перерос в серьёзную проблему для иностранных гостей, поскольку местная энергосистема регулярно даёт сбои.
Постоянные плановые отключения света лишают отели кондиционирования в разгар летней жары, дефицит топлива парализовал транспорт, а из-за последних изменений в банковской сфере международные карты почти нигде не принимают. К тому же отдых в таких условиях вызывает психологический дискомфорт, когда путешественники развлекаются на фоне ежедневной борьбы местных жителей за предметы первой необходимости.
Альтернатива: Картахена (Колумбия)
Историческая часть этого города предлагает такой же колониальный колорит и яркую карибскую культуру, но с надежной инфраструктурой, высоким уровнем безопасности и роскошными бутик-отелями.
Порт-о-Пренс (Гаити)
Это направление возглавляет список категорически запрещенных для посещения мест, а государственные органы безопасности присваивают стране самый высокий уровень опасности.
Полный коллапс правительства и вспышки насилия со стороны вооруженных группировок делают любой туризм не просто невозможным, но и смертельно опасным. Даже отдалённые прибрежные районы за пределами столицы сейчас представляют серьезную угрозу для жизни путешественников.
Альтернатива: Доминика
Этот остров является политически стабильным, ориентируется на экологический туризм и вместо переполненных пляжей предлагает величественные вулканические вершины, горячие озера и невероятные водопады.
Сент-Томас (Американские Виргинские острова)
Этот живописный остров стал жертвой собственной популярности и чрезмерного туризма.
Сюда ежедневно прибывают сразу несколько гигантских круизных лайнеров, которые высаживают на небольшую территорию десятки тысяч однодневных посетителей. Местные дороги не выдерживают нагрузки, образуя многочасовые пробки, пляжи оказываются переполненными, а цены на летний сезон неоправданно растут.
Альтернатива: Сент-Круа
Самый большой из Виргинских островов расположен совсем рядом, но принимает лишь небольшую долю круизного потока. Здесь нет автомобильных пробок, царит непринуждённая атмосфера и есть прекрасные места для дайвинга.
Вест-Бэй, Роатан (Гондурас)
Знаменитый на весь мир рай для дайверов у Мезоамериканского барьерного рифа сейчас страдает от экологического и логистического давления.
В дни, когда к берегу причаливают круизные лайнеры, популярное побережье превращается в перенаселенный муравейник. Защитники природы бьют тревогу: огромное количество лодок и неопытные любители подводного плавания наносят непоправимый ущерб хрупкой экосистеме рифа, поэтому туристы рискуют переплатить за отдых, который разрушает природу.
Альтернатива: остров Утила
Меньший соседний остров полностью лишен портов для круизных гигантов. Он известен своей неформальной атмосферой для бэкпекеров и предлагает нетронутые места для погружений.
OBOZ.UA предлагает узнать о самых безопасных Карибских островах.
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