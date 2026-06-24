Названы 5 самых безопасных Карибских островов

Безопасность остается одним из главных критериев при выборе места для летнего отпуска. Особенно это касается популярных курортных регионов, которые ежегодно принимают миллионы туристов со всего мира.

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Как пишет Travel Off Path, для оценки самых надежных направлений эксперты проанализировали данные Государственного департамента США и отзывы самих путешественников. В список вошли острова, отличающиеся самым высоким уровнем безопасности и стабильности. Именно здесь туристы могут не только насладиться пляжным отдыхом, но и чувствовать себя максимально комфортно во время путешествия.

Каймановы острова

Каймановы острова считаются одним из самых безопасных мест не только в Карибском бассейне, но и во всем Западном полушарии. Высокий уровень благосостояния населения, развитая инфраструктура и строгое соблюдение законов позволяют поддерживать очень низкий уровень преступности. Туристы могут спокойно отдыхать на знаменитом пляже Севен-Майл-Бич или отправляться на морские экскурсии, не опасаясь за свою безопасность.

Кюрасао

Кюрасао привлекает туристов не только высоким уровнем безопасности, но и выгодным расположением. Остров редко страдает от сильных тропических штормов, которые могут влиять на другие карибские направления летом. Развитая инфраструктура и эффективная работа местных властей создают комфортные условия для отдыха. Особой популярностью пользуется столица острова – город Виллемстад с его яркой колониальной архитектурой.

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда издавна известна как один из самых престижных курортов Карибского моря. По легенде, здесь насчитывается 365 пляжей – по одному на каждый день года. Ориентация на более состоятельных туристов и развитие качественной курортной инфраструктуры помогают поддерживать низкий уровень правонарушений. Путешественники могут беззаботно наслаждаться пляжным отдыхом, морскими прогулками и водными развлечениями.

Доминика

Доминику часто называют "Островом природы" благодаря ее джунглям, водопадам и вулканическим ландшафтам. В отличие от многих курортных островов, здесь сделали ставку на экотуризм, а не на крупные гостиничные комплексы. Такой подход способствует сохранению спокойной атмосферы и низкого уровня преступности. Доминика особенно популярна среди любителей активного отдыха, дайвинга и пеших походов.

Сент-Винсент и Гренадины

Архипелаг Сент-Винсент и Гренадины давно пользуется популярностью среди яхтсменов и знаменитостей, ищущих уединения. Удаленное расположение многих островов естественным образом ограничивает массовый туризм, что положительно сказывается на уровне безопасности. Одной из главных туристических достопримечательностей считаются острова Тобаго-Кейс с невероятно богатым подводным миром и кристально чистой водой.

Все пять направлений получили наивысший уровень безопасности по оценке американских служб, что означает минимальные риски для туристов. Помимо официальных данных, высокие оценки этим островам дали и сами путешественники, отмечающие комфортную атмосферу, развитую инфраструктуру и доброжелательность местных жителей. Именно поэтому Каймановы острова, Кюрасао, Антигуа и Барбуда, Доминика и Сент-Винсент и Гренадины называют одними из лучших вариантов для безопасного летнего отпуска в 2026 году.

OBOZ.UA о регионах Португалии, где туристам заплатят за переезд туда.

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