Названа незаменимая вещь для путешествий, которая в 58 раз грязнее сиденья унитаза

Многие люди после возвращения из отпуска бросают чемодан прямо на кровать, чтобы быстро распаковаться. Но стоит прекратить так делать.

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Недавнее исследование показало, что колеса чемодана могут переносить в 58 раз больше бактерий, чем сиденье общественного унитаза. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые взяли образцы с колес, основания и ручки чемоданов для проверки на микробы, и результаты оказались далеко не обнадеживающими. Микробиолог Эми-Мэй Пойнтер объясняет, что самыми грязными являются именно колеса – они постоянно контактируют с грязными тротуарами, полами туалетов и другими поверхностями. Не лучше ситуация и с нижней частью чемодана, где нередко можно найти даже плесень.

"Чемоданы, особенно их колеса и днища, – настоящие рассадники микробов, которые по количеству превосходят даже унитаз", – говорит Эми.

Однако она добавляет, что соблюдение простых правил гигиены поможет избежать переноса этих бактерий на ваши вещи, кровать или стол.

Как содержать чемодан в чистоте

Для сохранения чистоты багажа эксперты рекомендуют хранить чемоданы на багажных полках в отелях или накрывать колеса пластиковыми шапочками. Избегание контакта колес с лужами также снижает риск накопления грязи. Кроме того, важно регулярно мыть руки после переноски сумок, ведь ручки чемоданов тоже могут содержать бактерии.

По возвращении домой следует протирать чемодан дезинфицирующими средствами или мыльной тряпкой. Колеса съемных чемоданов можно замачивать в теплой мыльной воде, а тканевые сумки очищать пылесосом или использовать пищевую соду для борьбы с плесенью. Такие меры помогут избежать распространения вредных микроорганизмов и сохранить чистоту в доме после путешествий.

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