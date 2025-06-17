Стюардесса назвала напиток, который никогда не стоит заказывать в самолете: в чем причина

Во время перелетов многие пассажиры с нетерпением ждут момента, когда стюардессы развозят тележку с напитками. Но оказывается, не все опции на борту одинаково безопасны или полезны.

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Опытная бортпроводница Сью Фогвелл, которая более 22 лет работала в авиации, рассказала от какого напитка стоит отказаться. Речь идет о популярном коктейле "Кровавая Мэри".

Его любят многие, и это неудивительно, поскольку на высоте томатный сок кажется вкуснее, ведь изменение давления влияет на вкусовые рецепторы - в воздухе больше хочется кислого и соленого.

Однако Сью предупреждает, что из-за очень высокого содержания натрия стоит избегать коктейля "Кровавая Мэри" и томатного сока в целом. По её словам, избыток соли быстро приводит к обезвоживанию, а в условиях перелёта это особенно неприятно - организм и так теряет много жидкости из-за сухого воздуха в салоне.

Кроме того, в коктейле содержится водка, а алкоголь еще больше усугубляет обезвоживание. Именно поэтому медики советуют пассажирам ограничить употребление спиртного во время полетов.

Сью также советует избегать любых напитков на основе водопроводной воды в самолете - в частности, чая и кофе. Она призналась, что водопроводная вода поступает из водяных баков самолета.

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